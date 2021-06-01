Вони більше нагадують VIP-зали відпочинку в аеропорту, ніж традиційні автозаправні станції.

Audi планує зводити фірмові станції зарядки для електромобілів, названі Audi charging hub – “зарядний центр Audi” і концепція досить проста: забезпечити розкішний досвід зарядки для покупців своїх розкішних автомобілів.

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На концептуальних зображеннях, наданих німецьким автовиробником, зображено футуристичний центр зі світлодіодним освітленням та кількома зарядними станціями. Будівля центру має “вітальню”, подібну до залів відпочинку для авіапасажирів першого класу. Audi запропонує приємний відпочинок на час, поки електрокар власника заряджається. У приміщенні можна буде насолоджуватись різноманітними закусками, напоями та “непродовольчими товарами”.

Зала “хабу” пропонує такий самий преміальний досвід, як інтер’єр Audi. Було надано лише три зображення зарядної станції, але будівля виглядає сучасною в плані дизайну та архітектури.

Audi каже, що зарядні пристрої, які будуть встановлюватись в таких центрах, будуть найвищої потужності. Теоретично вони дозволять зарядити Audi E-Tron GT від 5% до 80% приблизно за 23 хвилини, з максимальною швидкістю зарядки 270 кВт.

Загалом одна зарядна станція зможе утримувати 2,45 МВт-год енергії та потребуватиме лише стандартного підключення 400 В, замість високовольтних ліній та трансформаторів. Концентратори енергії можна заряджати за ніч, а потім доповнювати сонячними батареями на даху протягом дня, щоб додати більше зеленої енергії в загальний обсяг. Весь цей концентратор також спроектовано таким чином, аби його можна було розмістити практично у будь-якому місці планети.

Наразі у Німеччині триває розробка проєкту для створення пілотної станції, однак терміни його реалізації не називаються.

Audi не планує обмежувати доступ до зарядних терміналів для власників електрокарів інших марок, однак вони матимуть доступ лише до окремих частин “вітальні”.

Фото: концепція Audi charging hub / Audi