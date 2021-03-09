Автогонщик Маттиас Экстрем выбрал для участия в гонках сериях WRC2 / WRC3 раллийный хэтчбек Audi A1 Quattro, который, по сути, является наследником непобедимого Audi Quattro S1 середины 1980-х годов.

Раллийный A1 Quattro был создан частной командой EKS JC, поэтому не имеет отношения к подразделению Audi Sport, однако Маттиасу Экстрему позволили использовать бело-желто-красную ливрею легендарной Audi Quattro S1 группы B.

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В гоночного хэтчбека команды EKS JC мало общего с дорожным хэтчбеком A1. Под капотом работает 1,6-литровый 263-сильный турбомотор в связке с пятискоростной секвентальной коробкой передач, которая транслирует обороты на обе оси через фирменный привод Quattro.

Чтобы подчеркнуть преемственность новой Audi A1 Quattro с легендарной S1 Quattro, Экстрем пригласил для первого тест-драйва 74-летнего Стига Блумквиста – заводского пилота раллийной команды Audi Sport в 1980-е годы и чемпиона мира WRC 1984 года. Блумквист новым автомобилем остался доволен.

Маттиас Экстрем надеется принять участие в гонке WRC2 и WRC3 уже в этом году, финальные настройки Audi Quattro планируют завершить до конца весны или начала лета. Как только гоночный коллектив будет доволен характеристиками болида, команда EKS JS рассмотрит возможность построения A1 Quattro для клиентов.

Фото: EKS JC Audi A1 Sportback / EKS JC