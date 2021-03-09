Автогонщик Маттіас Екстрьом обрав для участі у перегонах серіях WRC2/WRC3 ралійний хетчбек Audi A1 Quattro, який, по суті, є спадкоємцем непереможного Audi Quattro S1 середини 1980-х років.

Ралійний A1 Quattro був створений приватною командою EKS JC, тож не має відношення до підрозділу Audi Sport, однак Маттіасу Екстрьому дозволили використовувати біло-жовто-червону ліврею легендарної Audi Quattro S1 групи B.

Також цікаво: Скільки коштують та де купити справжні боліди Формула 1

У гоночного хетчбека команди EKS JC мало спільного з дорожнім хетчбеком A1. Під капотом працює 1,6-літровий 263-сильний турбомотор у зв’язці з п’ятишвидкісною секвентальною коробкою передач, яка транслює оберти на обидві осі через фірмовий привід Quattro.

Щоб підкреслити спадкоємність нової Audi A1 Quattro з легендарною S1 Quattro, Екстрем запросив для першого тест-драйву 74-річного Стіга Блумквиста – заводського пілота ралійної команди Audi Sport в 1980-і роки і чемпіона світу WRC 1984 року. Блумквіст новим автомобілем залишився задоволеним.

Маттіас Екстрем сподівється взяти участь у перегонах WRC2 і WRC3 вже цього року, фінальні налаштування Audi Quattro планують завершити до кінця весни або початку літа. Як тільки гоночний колектив буде задоволений характеристиками боліда, команда EKS JS розгляне можливість побудови A1 Quattro для клієнтів.

Фото: EKS JC Audi A1 Sportback / EKS JC