Владелец сам разрабатывал карты работы двигателя после многих модернизаций силового агрегата.

По всем стандартам, Audi RS6 Avant поколения C7 никогда не был медленным. Его двигатель TFSi V8 показал выдающуюся выходную мощность в своем классе, но он до сих пор привлекает любителей тюнинга.

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По данным канала Auditography, этот Audi RS6 Avant из Нидерландов получил тюнинг Stage 2+ с обновленными выпускными коллекторами, перепускными клапанами и дроссельной заслонкой – все от Turbosystem. Он также получил 4-барные картографические датчики SRM и метаноловую систему впрыска от Snow Performance, а также охладитель заряда Forge с обновленным насосом интеркулера CWA 100-3, двойной топливный насос низкого давления с большими линиями и топливный насос высокого давления от Autotech.

Результатом является выходная мощность 1200 лошадиных сил и 1450 ньютон-метров крутящего момента, но лишь при использовании топлива с октановым числом 102.

Этот обновленный RS6 Avant может разгоняться до 100 километров в час за 2,57 секунды. Максимальная скорость составляет 350 км/ч. Автомобиль оснащен динамическим контролем езды, а также комплектом 22-дюймовых глянцевых колес Vossen HF-2.