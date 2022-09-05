Власник самостійно розробляв карти роботи двигуна після багатьох модернізацій силового агрегату.

Audi RS6 Avant покоління C7 ніколи не був повільним. Його двигун TFSi V8 показав видатну вихідну потужність у своєму класі, але він досі приваблює любителів тюнінгу.

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За даними каналу Auditography, цей Audi RS6 Avant з Нідерландів отримав тюнінг Stage 2+ з оновленими випускними колекторами, перепускними клапанами та дросельною заслінкою – все від Turbosystem. Він також отримав 4-барні картографічні датчики від SRM і метанолову систему впорскування від Snow Performance, а також охолоджувач заряду Forge з оновленим насосом інтеркулера CWA 100-3, подвійний паливний насос низького тиску з більшими лініями та паливний насос високого тиску від Autotech.

Результатом є вихідна потужність 1200 кінських сил і 1450 ньютон-метрів крутного моменту, але лише при використанні палива з октановим числом 102.

Цей оновлений RS6 Avant може розганятися до 100 кілометрів на годину за 2,57 секунди. Максимальна швидкість становить 350 км/год. Автомобіль оснащений динамічним контролем їзди, а також комплектом 22-дюймових глянцевих коліс Vossen HF-2.