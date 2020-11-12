Гоночный прототип отдает дань уважения Audi 90 Quattro IMSA GTO – трековому болиду конца 1980-х.

Свирепый универсал RS 6 GTO создала команда стажеров Audi во главе с шеф-дизайнером Марком Лихте. Проект посвящен 40-летию фирменного полного привода Quattro.

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Как и у 720-сильного гоночного седана 1989 года, у RS 6 GTO патрубки выхлопной системы выведены по бокам, на колесах установлены аэродинамические колпаки, а кузов украшает гоночная ливрея. Из салона удален задний диван, вместе с передними креслами – спереди теперь красуются гоночные ковши, а все пространство сзади занимают трубы каркаса безопасности.

Под капотом боевого универсала размещен пятицилиндровый мотор с массивной турбиной KKK, которые обеспечивают ему мощность более 700 л. с. – примерно столько же было у Audi 90 Quattro IMSA GTO с 2,2-литровым турбомотором.

Audi 90 Quattro IMSA GTO участвовал в американской кольцевой серии IMSA GT только в одном сезоне, в 1989 году. Немецкий автопроизводитель присоединился к участию с опозданием, пропустив пару этапов. Машина таки выиграла семь этапов, но титул чемпиона взять так и не удалось. О планах выхода на трек универсала RS 6 GTO производитель не сообщает, так что прототип, скорее всего, будет существовать только как выставочный шоукар.

Фото: Audi RS 6 GTO / Audi