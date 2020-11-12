Гоночний прототип віддає шану Audi 90 Quattro IMSA GTO – трековому боліду кінця 1980-х.

Лютий універсал RS 6 GTO створила команда стажерів Audi на чолі з шеф-дизайнером Марком Ліхте. Проект присвячено 40-річчю фірмового повного приводу Quattro.

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Як і в 720-сильного гоночного седана 1989 року, у RS 6 GTO патрубки вихлопної системи виведені по боках, на колесах встановлено аеродинамічні ковпаки, а кузов прикрашає гоночна ліврея. З салону видалено задній диван, разом з передніми кріслами – спереду тепер красуються гоночні ковші, а увесь простір ззаду займають труби каркасу безпеки.

Під капотом бойового універсала розміщений п’ятициліндровий мотор з масивною турбіною KKK, котрі забезпечують йому потужність понад 700 к.с. – приблизно стільки ж було у Audi 90 Quattro IMSA GTO з 2,2-літровим турбомотором.

Audi 90 Quattro IMSA GTO брав участь в американській кільцевій серії IMSA GT лише в одному сезоні у 1989 році. Німецький автовиробник долучився до участі з запізненням, пропустивши пару етапів. Машина таки виграла сім етапів, але титул чемпіона взяти так і не вдалось. Про плани виходу на трек універсала RS 6 GTO виробник не повідомляє, тож прототип, скоріш за все, існуватиме лише як виставковий шоукар.

Фото: Audi RS 6 GTO / Audi