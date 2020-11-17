Компактный кроссовер в спортивном исполнении получил обновление, но проигрывает 0,1 секунды в ускорении до 100 км/ч.

Audi SQ2 получил еще более граненый кузов, новую оптику, а также обновленный мотор и трансмиссию, с которыми компактный кроссовер немного потерял в динамике.

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Двигатель SQ2, представленного два года назад, остался прежним – это 2-литровый турбомотор с отдачей в 300 л. с. и 400 Нм, с системой Audi Valvelift System (AVS), которая регулирует высоту подъема выпускных клапанов для увеличения момента и снижения расхода. Мотор подключен к семискоростному “роботу” S-tronic, который передает обороты на обе оси через привод Quattro с электрогидравлической многодисковой муфтой.

Двигатель потребляет 7,7 литров топлива на 100 километров и соответствует еконормативам Евро-6. Скорости 100 км/ч кроссовер достигает за 4,9 секунды после старта, а максимальная скорость составляет 250 км/час.

В оснащение входит спортивная подвеска, на 20 миллиметров ниже стандартной и система Audi drive select с пятью режимами движения на выбор: auto, comfort, dynamic, efficiency или individual.

Новая головная оптика (светодиодная или опционная матричная), другая решетка радиатора и новый дизайн бамперов являются стандартными для обновления, как и новые дизайны колесных дисков. По умолчанию они 18-дюймовые, за доплату предлагаются 19-дюймовые колеса.

Предлагается четыре пакетных варианта отделки интерьера, а также индивидуальный набор. Клиенты могут заказать обивку из ткани со вставками из натуральной кожи либо кожи Nappa, а также сочетание кожи и микрофибры Dinamica, которая пришла на смену Алькантара. Среди материалов в салоне кроссовера встречаются переработанные материалы, включая пластиковые бутылки.

Фото: Audi SQ2 2021 / Audi