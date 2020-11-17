Компактний кросовер у спортивному виконанні отримав оновлення, але програє 0,1 секунди у прискоренні до 100 км/год дорестайлінговій версії.

Audi SQ2 отримав ще більш гранчастий кузов, нову оптику, а також оновлений мотор та трансмісію, з якими компактний кросовер трохи втратив у динаміці.

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Двигун SQ2, представленого два роки тому, залишився тим самим – це 2-літровий турбомотор з віддачею у 300 к.с. і 400 Нм, з системою Audi Valvelift System (AVS), яка регулює висоту підйому випускних клапанів для збільшення моменту і зниження витрати. Мотор під’єднаний до семишвидкісного “робота” S-tronic, що транслює оберти на обидві осі через привід Quattro з електрогідравлічною багатодисковою муфтою.

Двигун споживає 7,7 літрів пального на 100 кілометрів і відповідає еконормативам Євро-6. Швидкості 100 км/год кросовер досягає за 4,9 секунди, після старту, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

В оснащення входить спортивна підвіска, на 20 міліметрів нижча за стандартну та система Audi drive select з п'ятьма режимами руху на вибір: auto, comfort, dynamic, efficiency або individual.

Нова головна оптика (світлодіодна або опційна матрична), інша решітка радіатора та новий дизайн бамперів є стандартними для оновлення, як і нові дизайни колісних дисків. За замовчуванням вони 18дюймові, за доплату пропонуються 19-дюймові колеса.

Пропонується чотири пакетних варіанти оздоблення інтер'єру, а також індивідуальний набір. Клієнти можуть замовити оббивку з тканини зі вставками з натуральної шкіри або шкіри Nappa, а також поєднання шкіри і мікрофібри Dinamica, яка прийшла на зміну Алькантара. Серед матеріалів у салоні кросовера зустрічаються перероблені матеріали, включаючи пластикові пляшки.

Фото: Audi SQ2 2021 / Audi