Шпионская камера сняла более агрессивную модель Audi RS6 Avant на Нюрбургринге. Сквозь окна виден каркас безопасности.

Audi RS6 Avant быстро несется по Нюрбургрингу. Так продолжается разработка последнего обновления высокопроизводительного универсала. Шпионская камера фиксирует универсал на трассе и на дорогах общего пользования вблизи трассы.

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Переработанный RS6 Avant смотрится более агрессивно, чем существующая модель. К примеру, расширены передние крылья с отверстиями в задней части перед дверью. Воздухозаборники кажутся функциональными и могут помочь с охлаждением тормозов или аэродинамикой автомобиля.

Есть более незначительные изменения в передней части. Отверстие в нижней части теперь расширяется до впускных отверстий в углах. Боковые пороги имеют обновленную скульптуру с более сложным внешним видом.

Позади большое крыло крепится к задней части крыши. Задний бампер имеет измененную форму. Пара выхлопов овальной формы все еще находится.

Этот автомобиль носит тот же номерной знак HNXA465, что и на предыдущих шпионских снимках. Похоже, он в сдержанном сером цвете бренда Nardo Grey.

Фотографии не позволяют нам увидеть много салона. Однако там виден каркас безопасности. Это повышение безопасности только для тестирования. Не ожидайте, что Audi предложит это, когда поступит в продажу обновленный RS6.

Пока нет информации о трансмиссии. Текущая модель для США имеет 4,0-литровый твин-турбо V8 мощностью 591 лошадиную силу. Модель Performance для Европы предлагает 621 л. Это может быть последний RS6, мощность которого поступает только от двигателя внутреннего сгорания. Компания уже подтверждает, что модель следующего поколения имеет плагин-гибрид.

Следует ожидать, что обновленный RS6 Avant появится в 2024 году. После обновленных A6, A6 Allroad и S6.