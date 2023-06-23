Шпигунська камера зняло більш агресивну модель Audi RS6 Avant на Нюрбургрингу. Крізь вікна видно каркас безпеки.

Audi RS6 Avant швидко мчить по Нюрбургрингу. Так триває розробка останнього оновлення високопродуктивного універсала. Шпигунська камера фіксує універсал на трасі та на дорогах загального користування поблизу траси.

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Перероблений RS6 Avant виглядає більш агресивно, ніж існуюча модель. Наприклад, розширені передні крила з отворами в задній частині перед дверима. Повітрозабірники здаються функціональними та можуть допомогти з охолодженням гальм або аеродинамікою автомобіля.

Є більше незначних змін у передній частині. Отвір у нижній частині тепер розширюється до впускних отворів у кутах. Бічні пороги мають оновлену скульптуру з більш складним зовнішнім виглядом.

Ззаду велике крило кріпиться до задньої частини даху. Задній бампер має змінену форму. Пара вихлопів овальної форми все ще присутня.

Цей автомобіль носить той самий номерний знак HNXA465, що й на попередніх шпигунських знімках. Здається, він у стриманому сірому кольорі бренду Nardo Grey.

Фотографії не дозволяють нам побачити салон. Однак там видно каркас безпеки. Це підвищення безпеки лише для тестування. Не очікуйте, що Audi запропонує це, коли надійде в продаж оновлений RS6.

Поки немає інформації про трансмісію. Поточна модель для США має 4,0-літровий твін-турбо V8 потужністю 591 кінську силу. Модель Performance для Європи пропонує 621 к.с. Це може бути останній RS6, потужність якого надходить виключно від двигуна внутрішнього згоряння. Компанія вже підтверджує, що модель наступного покоління буде плагін-гібридною.

Варто очікувати, що оновлений RS6 Avant з’явиться у 2024 році. Після оновлених A6, A6 Allroad і S6.