Audi возвращает дизельные V6 TDI в модельную линейку

Audi объявила о расширении линейки силовых агрегатов для моделей Q5 и A6, представив новую эволюцию трехлитрового дизельного двигателя V6 TDI мощностью 220 кВт (299 л.с.) и крутящим моментом 580 Нм.

Главной особенностью новинки стала интеграция технологии MHEV plus в сочетании с электрическим компрессором, что значительно улучшает динамику и эффективность.

Частичная электрификация и новая архитектура наддува

Впервые технология MHEV plus сочетается сразу с тремя электрифицированными компонентами: ременным стартер-генератором, генератором силового агрегата и литий-железофосфатным аккумулятором. Они обеспечивают дополнительно до 18 кВт мощности и до 230 Нм момента на старте, что улучшает разгон и плавность работы двигателя.

Генератор силового агрегата позволяет осуществлять кратковременное движение на электротяге – в плотном городском трафике, во время парковки или маневрирования. В процессе замедления система возвращает до 25 кВт энергии обратно в аккумулятор.

Электрический компрессор против турболаг

Важной частью модернизации стал новый электрокомпрессор, интегрированный во впускной тракт. Он работает в тандеме с обычным турбокомпрессором в двухступенчатой системе наддува и развивает до 90 000 оборотов за 250 миллисекунд. Это позволяет значительно быстрее наращивать давление наддува и практически устраняет турболаг.

В отличие от предыдущих реализаций в моделях S4, S6 и SQ5, новое поколение электрокомпрессора работает в более широком диапазоне оборотов и обеспечивает линейную, стабильную реакцию на нажатие педали акселератора. Максимальное давление наддува в 3,6 бар достигается примерно на секунду быстрее, чем у предшественников.

Оптимизация производительности и эффективности

Благодаря взаимодействию электрифицированных элементов и оптимизированной стратегии сгорания, двигатель V6 TDI EA897evo4 демонстрирует существенно лучшую эффективность. По сравнению с предыдущим поколением снижен расход топлива, улучшены реакции на низких и средних оборотах, а также повышена устойчивость элементов наддува. Новый V6 TDI уже доступен для заказа на Audi Q5 и Audi A6.

Поддержка экологического топлива HVO 100

Двигатель сертифицирован для работы на топливе HVO 100, что соответствует стандарту EN 15940 и маркируется обозначением XTL. HVO (гидроочищенное растительное масло) производится из отходов пищевой промышленности и других биологических остатков и способно уменьшать выбросы CO2 на 70–95 процентов по сравнению с обычным дизельным топливом.

Audi уже заправляет новые автомобили из Ингольштадта и Неккарзульма именно топливом HVO, демонстрируя переход к более экологичным технологиям.