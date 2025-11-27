Audi повертає дизельні V6 TDI у модельну лінійку

Audi оголосила про розширення лінійки силових агрегатів для моделей Q5 та A6, представивши нову еволюцію трилітрового дизельного двигуна V6 TDI потужністю 220 кВт (299 к.с.) та крутним моментом 580 Нм.

Головною особливістю новинки стала інтеграція технології MHEV plus у поєднанні з електричним компресором, що значно покращує динаміку та ефективність.

Часткова електрифікація та нова архітектура наддуву

Уперше технологія MHEV plus поєднується одразу з трьома електрифікованими компонентами: ремінним стартер-генератором, генератором силового агрегату та літій-залізофосфатним акумулятором. Вони забезпечують додатково до 18 кВт потужності та до 230 Нм моменту на старті, що покращує розгін та плавність роботи двигуна.

Генератор силового агрегату дозволяє здійснювати короткочасний рух на електротязі – у щільному міському трафіку, під час паркування або маневрування. У процесі уповільнення система повертає до 25 кВт енергії назад в акумулятор.

Електричний компресор проти турболагу

Важливою частиною модернізації став новий електрокомпресор, інтегрований у впускний тракт. Він працює у тандемі зі звичайним турбокомпресором у двоступеневій системі наддуву та розвиває до 90 000 обертів за 250 мілісекунд. Це дозволяє значно швидше нарощувати тиск наддуву і практично усуває турболаг.

На відміну від попередніх реалізацій у моделях S4, S6 та SQ5, нове покоління електрокомпресора працює в ширшому діапазоні обертів і забезпечує лінійну, стабільну реакцію на натискання педалі акселератора. Максимальний тиск наддуву у 3,6 бар досягається приблизно на секунду швидше, ніж у попередників.

Оптимізація продуктивності та ефективності

Завдяки взаємодії електрифікованих елементів та оптимізованої стратегії згоряння, двигун V6 TDI EA897evo4 демонструє суттєво кращу ефективність. Порівняно з попереднім поколінням знижено витрату палива, покращено реакції на низьких і середніх обертах, а також підвищено стійкість елементів наддуву. Новий V6 TDI вже доступний для замовлення на Audi Q5 і Audi A6.

Підтримка екологічного палива HVO 100

Двигун сертифікований для роботи на паливі HVO 100, що відповідає стандарту EN 15940 та маркується позначенням XTL. HVO (гідроочищена рослинна олія) виробляється з відходів харчової промисловості та інших біологічних залишків і здатна зменшувати викиди CO2 на 70–95 відсотків порівняно зі звичайним дизельним паливом.

Audi вже заправляє нові автомобілі з Інгольштадта та Неккарзульма саме паливом HVO, демонструючи перехід до більш екологічних технологій.