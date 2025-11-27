Скільки дизельного пального не доливають в баки наших авто: дослідження

Останніми тижнями в Україні відчувається локальний дефіцит дизельного пального. На деяких АЗС у регіонах солярку вже непросто знайти. Причина — складності з поставками у Європі, звідки Україна отримує значну частину дизелю, а також зупинка окремих перевальних хабів. Нафтотрейдери прогнозують зростання цін на 1–2 грн/л найближчим часом.

У таких умовах зростає ризик недоливу — спокуса «утримати» ціну за рахунок клієнта з’являється щоразу, коли ринок заходить у турбулентність. Щоб зрозуміти, що відбувається насправді, експерти Інституту споживчих експертиз перевірили великі й регіональні мережі АЗС на точність відпуску дизпального.

Як проходила перевірка і кого включили

Зразки по 2 літри дизпального купували у різних мережах і передавали до акредитованої лабораторії. Там вимірювали фактичний об’єм, переводили до температури відбору та звіряли з показниками чеків.

У вибірку увійшли преміальні мережі — WOG, ОККО, KLO, AMIC, PARALLEL. Основний акцент зробили на АЗС «другого ешелону» — AVANTAGE 7, CHIPO, BVS, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST, ФАКТОР, MANGO — а також локальні мережі з окремих міст: SLON, EURO 5, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, AERO 8, АЛЬЯНС.

Усі перевірені АЗС продемонстрували недолив, але важлива різниця — у межах законодавства чи поза ним.

Звідки береться недолив і як працюють «схеми»

Експерти наголошують: технічно недолив реалізувати нескладно. Найпоширеніші два варіанти:

калібрування колонки на допустиму межу — закон дозволяє похибку до 0,5%, і нечесний оператор може використати її повністю;

— закон дозволяє похибку до 0,5%, і нечесний оператор може використати її повністю; встановлення мікропристрою («жучка»), який змінює показники на колонці та в касовому модулі. Такі пристрої можуть вмикатися дистанційно та не залишають очевидних слідів.

У великих мережах з такими практиками борються технічними та IT-рішеннями. Але на індивідуальних АЗС, де менеджмент має більшу автономію, такі маніпуляції трапляються частіше.

Результати: три «рівні» точності наливу

Для зручності експерти розділили підсумки на три рівні.

Результати дослідження точності наливу, листопад 2025 р, ІСЕ:

АЗС Фактичний відпуск, літрів % недоливу/ переливу Вартість 1 літра пального, грн Вартість недоливу/ переливу, грн./літр WOG 1,999 -0,05 61,99 +0,03 ОККО 1,997 -0,15 61,99 +0,09 PARALLEL 1,998 -0,1 54,49 +0,05 KLO 1,998 -0,1 61,79 +0,06 AVANTAGE 7 1,997 -0,15 54,95 +0,08 SLON (Одеса) 1,997 -0,15 52,70 +0,08 CHIPO (Львів) 1,996 -0,2 56,35 +0,11 AMIC 1,995 -0,25 58,49 +0,15 BVS (Полтава) 1,994 -0,3 58,99 +0,18 ЄВРО 5 (Київ) 1,993 -0,35 51,49 +0,18 MARSHALL (Черкаси) 1,996 -0,2 54,49 +0,11 ФАКТОР (Житомир) 1,994 -0,3 53,50 +0,16 ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ 1,990 -0,5 53,99 +0,27 VST (Одеса) 1,990 -0,5 55,90 +0,28 БРСМ-НАФТА 1,989 -0,55 53,50 +0,29 MANGO 1,973 -1,35 55,99 +0,76 AERO 8 (Київ) 1,974 -1,3 53,99 +0,70 АЛЬЯНС (Київ) 1,976 -1,2 54,00 +0,65

«Зелений рівень»: мінімальний недолив — лише сліди від роботи пістолета

Сюди потрапили мережі, де відхилення становило не більше 0,15%. Це практично непомітні втрати, коли кілька крапель залишаються у пістолеті.

Найнижчий недолив у WOG — лише 0,05% (приблизно 3 коп. на літрі). PARALLEL та KLO показали близькі результати — близько 0,1%. У цьому ж діапазоні — ОККО, AVANTAGE 7 та одеський SLON із відхиленням до 8 коп./л.

Такі значення трапляються навіть у ЄС і пов’язані з логістичними витратами та температурними коливаннями.

«Синій рівень»: у межах закону

AMIC, CHIPO та MARSHALL продемонстрували недолив близько 0,2% — це 11–15 коп./л. VST та ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ — на межі дозволених 0,5%, що еквівалентно 27–28 коп./л.

Формально це не є порушенням, але споживач уже відчуває різницю, особливо за великого об’єму заправки.

«Червона зона»: порушники

Порушників — четверо: БРСМ-НАФТА, MANGO, AERO 8 та АЛЬЯНС. При цьому БРСМ-НАФТА перевищила норму несуттєво, на 29 коп./л. У заправок MANGO ситуація серйозніша — недолив 1,35%, або близько 76 коп./л. АЗС AERO 8 та АЛЬЯНС недолили на 70 та 65 коп./л відповідно.

Для вантажівок, які заливають 500–600 літрів за раз, це вже суттєві суми.

Висновки експертів: масового обману немає, але ризики зростають

За словами директора Інституту Юрія Чорнобривця, нинішні результати показують: недоливи є скрізь, але здебільшого в межах технічної похибки або економії на логістиці. Масового злого наміру немає.

Але якщо дефіцит дизпального посилиться, деякі АЗС можуть перейти до агресивніших схем, щоб утримувати конкурентні ціни та компенсувати втрати. Це головний ризик у найближчі тижні.