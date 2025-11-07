Що заливають у баки під виглядом бензину А-95

Ціни на заправках найпопулярнішого бензину А-95 постійно ростуть, навіть попри просідання ціни на нафту. На додаток, експерти прогнозують подальше зростання вартості бензину, що майже напевно активує виробників фальсифікату. Експерти Інституту споживчих експертиз провели чергове дослідження якості бензину А-95 в українських мережах, аби з’ясувати, яка ситуація з якістю цього пального на зараз.

Перевірка зразків «дев’яносто п’ятого» відбулася в найбільших всеукраїнських мережах (SOCAR, ОККО, UPG, PARALLEL, БРСМ-Нафта), а також у серйозних регіональних гравців (потужна столична мережа KLO, вінницька мережа CHIPO, київська AVANTAGE 7, житомирський ФАКТОР, полтавські BVS та АВТОТРАНС, одеська VST, MANGO).

Також експерти відібрали пробу на одиночній АЗС ENERGY PLUS з екстремально низькою ціною на стелі.

Експерти традиційно розділили результати, отримані в лабораторії на групи – «зелену», «синю» та «червону». До першої потрапили мережі, результати яких відповідали нормативам Євро-5, «синю» – зразки без порушень, але «без запасу міцності», тобто на грані дозволених значень. І нарешті, «червона» – мережі, пальне на яких не відповідало нормативам профільного ДСТУ. Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу.

Результати досліджень бензину А-95 у жовтні 2025 р:

АЗС Октанове число (дослід. метод) Вміст сірки Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів Об’ємна частка бензолу Показник за ДСТУ 7687:2015 не менш 95 од. не більше 10 мг/кг не більше 35% не більше 1,0% SOCAR 96,8 менш. 2 26,8 0,72 ОККО 95,7 6 26,9 0,74 PARALLEL 95,7 6 25,3 0,62 KLO 96,3 5 27,3 0,77 CHIPO 95,9 8 31,2 0,64 AVANTAGE 7 95,6 7 29,7 0,70 UPG 95,5 6 30,4 0,71 MANGO 95,5 7 30,2 0,87 ФАКТОР 95,1 9 28,3 0,98 BVS 95,3 9 33,0 0,91 VST 95,5 8 33,6 0,87 АВТОТРАНС 95,7 9 32,7 0,85 БРСМ-НАФТА* 96,5 4,7 16,7 1,4 ENERGY PLUS** 95,3 5,6 12,9 1,6

* Виявлено метанол 8,3% при нормі не більше 3-х, біоетанол 15,7% при нормі не більше 10.

** Виявлено метанол 9,2% при нормі не більше 3-х, біоетанол 17,5% при нормі не більше 10.

Зелена група

Добра новина для автомобілістів - «зелена» група лідерів виявилася в рази більшою в порівнянні з аутсайдерами. Великі приватні мережі (SOCAR, ОККО, UPG, PARALLEL, KLO) вчергове підтвердили свій статус лідерів ринку, на яких практично виключена поява не якісного бензину. Разом з тим, певні лоукост-мережі (CHIPO, AVANTAGE 7) теж тримають марку, і доводять, що низька ціна – не завжди підозрілий показник. Можливо, сервіс тут не настільки преміальний і вишуканий, але як мінімум за безпечну для авто заправку можна не турбуватись.

Отже, показники бензинів усіх членів «зеленої» зони перевищували вимоги ДСТУ. Експерти почали із замірів октанового числа, значення якого повинно бути 95 одиниць і вище. Найбільше значення зафіксоване у «дев’яносто п’ятого», придбаного в мережі SOCAR, бензин у цій мережі майже 97-й (!) (96,8 од.). В елітний клуб «октан більше 96-ти» також увійшла столична KLO (96,3 од.). Лише трішки до 96-ти не дотягнулась CHIPO (95,9 од.), але все ж – результат відмінний. За таких показників октанового числа двигун працює рівно і віддає повну потужність, а витрати пального менші. Варто зазначити, що інші учасники теж мають запас по октану від 0,5 одиниці.

Далі поміряли вміст сірки – найбільш шкідливої для двигуна та екології речовини. Чим більше її в пальному, тим меншим буде ресурс двигуна, тим швидше вийде з ладу паливна система. Також це важливо з точки зору екології, адже оксид сірки, який викидається з вихлопом авто, отруює повітря на вулицях. 10 мг/кг – максимум, який допускає норматив Євро 5. І тут експерти зафіксували нечуваний рекорд – сірка у зразку SOCAR виявилася менше 2 мг\кг! Фактично відсутня шкідлива сірка була і KLO – всього 5 мг/кг. Прогрес не стоїть а місці – і європейські заводи продовжують удосконалювати технології, доводячи очищення нафти до неймовірних результатів.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників цієї групи значення в межах норми, найменша кількість у PARALLEL – лише трохи більше 25 %, при вимозі не більше 35, що зайвий раз підкреслює європейське походження пального, а також досконалість логістики трейдера.

І насамкінець, перевірили «вбивцю» каталізаторів – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості може зменшити ресурс двигуна до десяти разів. Найбільш «чистий» бензин у PARALLEL та CHIPO (0,62 % та 0,64 % відповідно при нормі не вище 1%). Висновок експертів – все вищевказане пальне потрапило до резервуарів АЗС в такому ж стані, в якому його випустили з заводів.

Синя група

В «синю» групу потрапили регіональні ФАКТОР, VST, BVS, АВТОТРАНС та MANGO. Бензини А-95 на цих заправках відповідали нормативам ДСТУ, але з показниками, що впритул наблизилися до граничних норм. Граничні показники майже всіх мереж були у параметрах сірки та бензолу.

Червона група

Лише у двох мереж зафіксовано ознаки фальсифікації – це велика мережа БРСМ-Нафта та одиночна київська АЗС ENERGY PLUS. У БРСМ-Нафта на 40 відсотків перевищено вміст шкідливого бензолу, 1.4 % при нормативі не більше 1 %. Але гірше інше – бензин в цій мережі майже на чверть складається зі спирту. І якщо 15 відсотків етанолу не є великою проблемою, хоча за умови морозів може початися кристалізація, то втричі перевищена кількість отруйного метанолу – це небезпека не тільки для авто, але і для водіїв, і пішоходів. Подібні проблеми зафіксовано і у мережі ENERGY PLUS, де метанол і етанол також перевищено в рази.

Висновок

Загалом, експерти Інституту поточну ситуацію з якістю «дев’яносто п’ятого» бензину оцінили позитивно. Левова частка цього пального на українських АЗС поки що виправдовує свою високу вартість. Ну і головне – відсутній його дефіцит, чого не можна сказати про ситуацію з пальним у ворога.