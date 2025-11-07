Что заливают в баки под видом бензина А-95

Цены на заправках самого популярного бензина А-95 постоянно растут, даже несмотря на проседание цены на нефть. В дополнение, эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости бензина, что почти наверняка активирует производителей фальсификата. Эксперты Института потребительских экспертиз провели очередное исследование качества бензина А-95 в украинских сетях, чтобы выяснить, какая ситуация с качеством этого топлива на сейчас.

Также интересно проверка бензина со спиртом

Проверка образцов "девяносто пятого" состоялась в крупнейших всеукраинских сетях (SOCAR, ОККО, UPG, PARALLEL, БРСМ-Нафта), а также у серьезных региональных игроков (мощная столичная сеть KLO, винницкая сеть CHIPO, киевская AVANTAGE 7, житомирский ФАКТОР, полтавские BVS и АВТОТРАНС, одесская VST, MANGO).

Также эксперты отобрали пробу на одиночной АЗС ENERGY PLUS с экстремально низкой ценой на стелле.

Эксперты традиционно разделили результаты, полученные в лаборатории на группы – "зеленую", "синюю" и "красную". В первую попали сети, результаты которых соответствовали нормативам Евро-5, "синюю" – образцы без нарушений, но "без запаса прочности", то есть на грани разрешенных значений. И наконец, "красная" – сети, топливо на которых не соответствовало нормативам профильного ДСТУ. Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола.

Результаты исследований бензина А-95 в октябре 2025 г:

АЗС Октановое число (опыт. метод) Содержание серы Объемная доля ароматических углеводородов Объемная доля бензола Показатель по ДСТУ 7687:2015 не менее 95 ед. не более 10 мг/кг не более 35% не более 1,0% SOCAR 96,8 менее. 2 26,8 0,72 ОККО 95,7 6 26,9 0,74 ПАРАЛЛЕЛЬ 95,7 6 25,3 0,62 KLO 96,3 5 27,3 0,77 CHIPPO 95,9 8 31,2 0,64 AVANTAGE 7 95,6 7 29,7 0,70 UPG 95,5 6 30,4 0,71 MANGO 95,5 7 30,2 0,87 ФАКТОР 95,1 9 28,3 0,98 BVS 95,3 9 33,0 0,91 VST 95,5 8 33,6 0,87 АВТОТРАНС 95,7 9 32,7 0,85 БРСМ-НАФТА* 96,5 4,7 16,7 1,4 ENERGY PLUS** 95,3 5,6 12,9 1,6

* Обнаружен метанол 8,3% при норме не более 3-х, биоэтанол 15,7% при норме не более 10.

** Обнаружено метанол 9,2% при норме не более 3-х, биоэтанол 17,5% при норме не более 10.

Зеленая группа

Хорошая новость для автомобилистов - "зеленая" группа лидеров оказалась в разы больше по сравнению с аутсайдерами. Крупные частные сети (SOCAR, ОККО, UPG, PARALLEL, KLO) в очередной раз подтвердили свой статус лидеров рынка, на которых практически исключено появление не качественного бензина. Вместе с тем, определенные лоукост-сети (CHIPO, AVANTAGE 7) тоже держат марку, и доказывают, что низкая цена – не всегда подозрительный показатель. Возможно, сервис здесь не настолько премиальный и изысканный, но как минимум за безопасную для авто заправку можно не беспокоиться.

Итак, показатели бензинов всех членов "зеленой" зоны превышали требования ДСТУ. Эксперты начали с замеров октанового числа, значение которого должно быть 95 единиц и выше. Наибольшее значение зафиксировано у "девяносто пятого", приобретенного в сети SOCAR, бензин в этой сети почти 97-й (!) (96,8 ед.). В элитный клуб "октан больше 96-ти" также вошла столичная KLO (96,3 ед.). Лишь немного до 96-ти не дотянулась CHIPO (95,9 ед.), но все же – результат отличный. При таких показателях октанового числа двигатель работает ровно и отдает полную мощность, а расход топлива меньше. Стоит отметить, что другие участники тоже имеют запас по октану от 0,5 единицы.

Также интересно какое авто прослужит дольше: бензиновое, дизельное или электрическое

Далее померили содержание серы – наиболее вредного для двигателя и экологии вещества. Чем больше ее в топливе, тем меньше будет ресурс двигателя, тем быстрее выйдет из строя топливная система. Также это важно с точки зрения экологии, ведь оксид серы, который выбрасывается с выхлопом авто, отравляет воздух на улицах. 10 мг/кг – максимум, который допускает норматив Евро 5. И тут эксперты зафиксировали неслыханный рекорд – сера в образце SOCAR оказалась меньше 2 мг\кг! Фактически отсутствует вредная сера была и KLO – всего 5 мг/кг. Прогресс не стоит а месте – и европейские заводы продолжают совершенствовать технологии, доводя очистку нефти до невероятных результатов.

Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников этой группы значения в пределах нормы, наименьшее количество у PARALLEL – лишь чуть более 25 %, при требовании не более 35, что лишний раз подчеркивает европейское происхождение топлива, а также совершенство логистики трейдера.

И напоследок, проверили "убийцу" катализаторов – содержание бензола. Этого токсичного вещества в бензине должно быть как можно меньше, поскольку увеличение его количества может уменьшить ресурс двигателя до десяти раз. Наиболее "чистый" бензин в PARALLEL и CHIPO (0,62% и 0,64% соответственно при норме не выше 1%). Вывод экспертов – все вышеуказанное топливо попало в резервуары АЗС в таком же состоянии, в котором его выпустили с заводов.

Синяя группа

В "синюю" группу попали региональные ФАКТОР, VST, BVS, АВТОТРАНС и MANGO. Бензины А-95 на этих заправках соответствовали нормативам ДСТУ, но с показателями, что вплотную приблизились к предельным нормам. Предельные показатели почти всех сетей были в параметрах серы и бензола.

Также интересно как не доливают на украинских АЗС

Красная группа

Только в двух сетях зафиксированы признаки фальсификации – это большая сеть БРСМ-Нафта и одиночная киевская АЗС ENERGY PLUS. В БРСМ-Нафта на 40 процентов превышено содержание вредного бензола, 1.4 % при нормативе не более 1 %. Но хуже другое – бензин в этой сети почти на четверть состоит из спирта. И если 15 процентов этанола не является большой проблемой, хотя при условии морозов может начаться кристаллизация, то втрое превышенное количество ядовитого метанола – это опасность не только для авто, но и для водителей, и пешеходов. Подобные проблемы зафиксированы и в сети ENERGY PLUS, где метанол и этанол также превышены в разы.

Вывод

В общем, эксперты Института текущую ситуацию с качеством "девяносто пятого" бензина оценили положительно. Львиная доля этого горючего на украинских АЗС пока что оправдывает свою высокую стоимость. Ну и главное – отсутствует его дефицит, чего нельзя сказать о ситуации с горючим у врага.