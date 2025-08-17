Какой автомобиль прослужит дольше: бензиновый, дизельный или электрический?

Здесь не стоит сравнивать электромобили со смартфоном, что быстро разряжается и требует замены батареи, или самого аппарата, что быстро стареет. Ведь на самом деле электромобили "живут" дольше дизельных, но меньше бензиновых.

К такому выводу пришел Роберт Эллиотт из Бирмингемского университета, исследовав жизненный цикл автомобилей с различными типами силовых агрегатов. Как пишет New Scientist, он вместе с коллегами проанализировал базу данных транспортных средств, в частности технических осмотров в Великобритании.

Читайте также Потеснили ли электромобили традиционные авто: первые итоги электромобилизации в мире

Анализом охватили записи в системе MOT, что показывает состояние, возраст и пробег транспортных средств на дорогах между 2005 и 2022 годами. Проверено показатели почти 29,8 миллиона транспортных средств.

Насколько электромобили долгожители?

Анализ показал, что средний срок службы электромобиля составляет 18,4 года. Это дольше, чем у автомобиля с дизельным двигателем, что имеет средний срок службы 16,8 года.

Однако автомобили с бензиновым двигателем в среднем ходят по британским дорогам 18,7 года, то есть на три месяца дольше электрических.

Читайте также Первый электрический фургон Kia выглядит довольно привлекательно: видео

Однако здесь ученые обратили внимание на пробег. В течение одного календарного периода электромобиль проезжает в среднем 200 000 км, а бензиновый за это время преодолевает лишь 187 000 км.

Не стоит списывать со счета дизельную версию. Несмотря на то, что у них более короткий жизненный срок службы, они проезжают за это время колоссальные 257 000 км.

Таким образом бензиновые автомобили выводятся из эксплуатации позже электромобилей и, имея самый длинный жизненный цикл, проезжают меньше относительно аккумуляторных и дизельных машин с большим пробегом.

Электромобили быстрее сгниют, чем сломаются

Ученые согласились, что электромобили – это не просто сезонные одноразовые вещи. Они уже могут служить не менее долго, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. И это еще не все.

Читайте также Каким будет соперник Renault Trafic и Volkswagen ID.Buzz от Kia: первые фото

Команда из Бирмингемского университета утверждает, что аккумуляторные машины меньше ломаются. У них риск серьезной поломки вдвое меньше, чем у бензиновых автомобилей, и в шесть раз ниже, чем у дизельных.

При этом на вопрос, а идеальны ли электромобили, ученые однозначно ответили – "они не идеальны". Таким образом ни автор исследования, ни его коллеги ни словом не обмолвились, что водители должны массово переходить на электромобили.

Электромобиль все еще не идеален

По выводам исследователей, электромобили – "это все еще очень неэффективное и ограниченное решение". Транспортные средства на аккумуляторных батареях также генерируют определенные выбросы, а также связаны с повышенным риском аварий, поскольку они также участники дорожного движения.

Читайте также Появилось видео новых фургонов eJolly и eSuperJolly от Iveco

Именно поэтому в городах лучше пользоваться общественным транспортом или, например, велосипедом. В дальних поездках электромобили имеет главный недостаток – необходимость подзарядки аккумуляторов. Батарея питания требует инфраструктуры, а зарядка питания – требует времени.

...и плюс четыре цента экономии в США

"Ранние электромобили были не такими уж и хорошими, и не такими надежным, но главное, заключается в том, что технологии очень быстро совершенствуются. Мы не борцы за охрану окружающей среды. Мы просто хотим предоставить факты. Электромобили и аккумуляторы просто живут дольше, а технологии совершенствуются, и они бы снова улучшились со времен этого исследования", – говорит Роберт Эллиотт.

Читайте также Volkswagen Transporter стал электрическим пикапом: фото

Британская система базы данных MOT не содержит информации о том, сколько технического обслуживания и ремонта требуют транспортные средства, но авторы приводят пример исследования, проведенного в США.

Там расходы на техническое обслуживание электромобилей составляют около 0,06 доллара за милю, тогда как для двигателей внутреннего сгорания этот показатель составляет 0,10 доллара за милю. Точка. Комментарии излишни.

Фото: Freepik