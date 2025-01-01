Появилось видео новых фургонов eJolly и eSuperJolly от Iveco

Отныне номенклатура аккумуляторных электрических легких коммерческих автомобилей Iveco охватывает полезную нагрузку от 2,8 до 7,2 тонны в различных версиях кабины и кузова.

Поэтому с добавленными на продуктовую полку eJolly и eSuperJolly производитель завершает свою линейку полностью электрических фургонов LCV.

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Как в начале второй декады июня компания Iveco сообщала на своем сайте, продажи eSuperJolly начнутся в первом квартале 2026 года, а eJolly – во втором квартале того же года. Однако уже сейчас эти новички заинтриговали поклонников электрических LCV, а с появлением демонстрационного видео (см. внизу) интерес к новичкам аккумуляторного исполнения еще больше возрос.

Коротко о eJolly

Компактный электромобиль eJolly разработан для миссий в центре города, предлагает все преимущества функциональности и грузоподъемности. Он может перевозить до 1 175 кг. Высота под 1,9 метра обеспечивает въезд на стоянки с ограничениями по высоте.

Фото: Iveco

Электродвигатель мощностью 100 кВт и крутящим моментом 260 Нм обеспечивает плавное ускорение и комфорт вождения, присущий легковым автомобилям. Эргономично разработанная кабина предлагает интуитивно понятную и приятную рабочую среду.

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Для города здесь хорошим показателем будет еще и низкий уровень шума, что только добавляет позитива к нулевому выбросу. Такое сочетание является идеальным инструментом транспортно-логистических услуг в плотных городских условиях.

Фото: Iveco

Машина имеет две конфигурации батареи: аккумулятор на 49 кВт-ч обеспечивает запас хода до 224 км, а 75 кВт-ч – до 352 км. Привлекательной является зарядка, потенциал в 100 кВт позволяет восстановить запас хода до 100 км всего за 15 минут.

Коротко о eSuperJolly

Новый eSuperJolly с полной массой от 3,5 до 4,25 тонны разработан для обеспечения наилучшего соотношения запаса хода к полезной нагрузке в своем классе. Это делает его лучшим выбором для операторов, которые балансируют между тяжелыми грузами и длинными городскими маршрутами.

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Электрический фургон получил двигатель мощностью 200 кВт с крутящим моментом 410 Нм. Он идеально выдает уверенное ускорение и маневренность, легко преодолевая остановки и городские пробки.

Фото: Iveco

Аккумулятор высокой плотности емкостью 110 кВт-ч обеспечивает запас хода до 420 км, что является одним из лучших показателей в сегменте LCV. Благодаря сверхбыстрой зарядке автомобиль может восстановить запас хода 100 км всего за 15 минут, что гарантирует его постоянную готовность к следующему этапу миссии.

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Новичок eSuperJolly получил оптимизированный грузовой отсек объемом до 17 м3, полезную нагрузку до 1,4 тонны. В сферах доставки, логистики и обслуживания это станет прекрасным инструментом для зарабатывания денег.

Фото: Iveco

В салоне водитель будет доволен комфортной рабочей средой с продуманной эргономикой рабочего места. Благодаря многофункциональному регулируемому столу, нескольким портам зарядки, включая беспроводную зарядку, полному набору функций безопасности, системы помощи (ADAS) уровня 2+ водитель будет чувствовать себя и комфортнее, и безопаснее