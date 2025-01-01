З’явилося відео нових фургонів eJolly та eSuperJolly від Iveco

Відтепер номенклатура акумуляторних електричних легких комерційних автомобілів Iveco охоплює корисне навантаження від 2,8 до 7,2 тонни в різних версіях кабіни та кузова.

Відтак з доданими в продуктову полицю eJolly та eSuperJolly виробник завершує свою лінійку повністю електричних фургонів LCV.

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Як на початку другої декади червня компанія Iveco повідомляла на своєму сайті, продаж eSuperJolly розпочнеться у першому кварталі 2026 року, а eJolly – у другому кварталі того ж року. Однак вже зараз ці новачки заінтригували шанувальників електричних LCV, а з появою демонстраційного відео (див. внизу) інтерес до новачків акумуляторного виконання ще більше зріс.

Коротко про eJolly

Компактний електромобіль eJolly розроблений для місій у центрі міста, пропонує всі переваги функціональності та вантажності. Він може перевозити до 1 175 кг. Висота під 1,9 метра забезпечує в'їзд на стоянки з обмеженнями за висотою.

Фото: Iveco

Електродвигун потужністю 100 кВт та крутним моментом 260 Нм забезпечує плавне прискорення та комфорт водіння, притаманний легковим автомобілям. Ергономічно розроблена кабіна пропонує інтуїтивно зрозуміле та приємне робоче середовище.

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Для міста тут гарним показником буде ще й низький рівень шуму, що тільки додає позитиву до нульового викиду. Таке поєднання є ідеальним інструментом транспортно-логістичних послуг у щільних міських умовах.

Фото: Iveco

Машина має дві конфігурації батареї: акумулятор на 49 кВт-год забезпечує запас ходу до 224 км, а 75 кВт-год – до 352 км. Привабливою є зарядка, потенціал в 100 кВт дозволяє відновити запас ходу до 100 км лише за 15 хвилин.

Коротко про eSuperJolly

Новий eSuperJolly з повною масою від 3,5 до 4,25 тонни розроблено для забезпечення найкращого співвідношення запасу ходу до корисного навантаження у своєму класі. Це робить його найкращим вибором для операторів, які балансують між важкими вантажами та довгими міськими маршрутами.

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Електричний фургон отримав двигун потужністю 200 кВт з крутним моментом 410 Нм. Він ідеально видає впевнене прискорення та маневровість, легко долаючи зупинки та міські затори.

Фото: Iveco

Акумулятор високої щільності місткістю 110 кВт-год забезпечує запас ходу до 420 км, що є одним з найкращих показників у сегменті LCV. Завдяки надшвидкій зарядці автомобіль може відновити запас ходу 100 км лише за 15 хвилин, що гарантує його постійну готовність до наступного етапу місії.

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Новачок eSuperJolly отримав оптимізований вантажний відсік об'єм до 17 м3, корисне навантаження до 1,4 тонни. У сферах доставлення, логістики та обслуговування це стане чудовим інструментом для заробляння грошей.

Фото: Iveco

У салоні водій буде вдоволений комфортним робочим середовищем з продуманою ергономікою робочого місця. Завдяки багатофункціональному регульованому столу, кільком портам зарядки, включаючи бездротову зарядку, повному набору функцій безпеки, системи допомоги (ADAS) рівня 2+ водій почуватиметься і комфортніше, і безпечніше