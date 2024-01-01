Iveco перейшла на електричні та водневі вантажівки: новинки автосалону в Ганновері

Через свої бренди Iveco та FPT Industrial Група демонструє на виставковому подіумі низку пропозицій з використанням різних видів енергії, а також показує кілька нових продуктів та інновацій.

Лінійка транспортних засобів, що працюють на різноманітних джерелах енергії, включаючи HVO, природний газ, біометан, електрику та водень, уже привернула увагу.

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Водночас бренд дав дві світові прем’єру нових електромобілів на акумуляторах – важкого вантажного автомобіля S-eWay та легкого шасі з кабіною eMoovy.

S-eWay Rigid

Магістральний тягач S-eWay Rigid розроблений компанією Iveco з нуля, включаючи програмне забезпечення на борту. Він має запас ходу до 400 км і пропонує можливості швидкої зарядки, що можуть забезпечити 200 км додаткової автономності менш ніж за 45 хвилин.

Новачок отримав електричну вісь FPT Industrial і видає на-гора загальну потужність до 490 кВт-год, що робить його оптимальним для міських і регіональних місій.

Виробник пропонує версію класичної вантажівки та магістрального тягача, пророкуючи обом моделям цієї серії гарну перспективу попиту на європейському та світовому ринках.

Фото: Iveco

eMoovy

Номенклатура серії машин eMoovy в середньому сегменті від 2,5 до 3,5 тонни покликана забезпечити рішення з нульовим рівнем викидів для міських місій, включаючи доставлення від дверей до дверей.

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Автомобілі усіх версій eMoovy мають запас ходу до 320 км й володіють спроможністю найшвидшої зарядки в сегменті. Тестові випробування показали, що досягти до 100 км додаткової автономності батарея може менш ніж за 10 хвилин. Конфігурації накопичувачів енергії мають загальну місткість до 76 кВт-год.

Запропонована конфігурація кабіни встановлює нові стандарти комфорту для водія та пасажира, що притаманно бренду Hyundai: eMoovy виробляється компанією Hyundai, а Iveco цю модель спеціалізує та розповсюджує на європейському ринку. Така кооперація обумовлена угодою про партнерством між Iveco Group та Hyundai Motor Company.

Фото: Iveco

В майбутнє з нульовим викидом вуглецю

На стенді Iveco привертають увагу прототип S-Way, оснащений спеціальним 13-літровим водневим двигуном внутрішнього згоряння Xcursor, концепція гібридної важкої вантажівки з електричною віссю та 9-літровим двигуном Cursor H2. Ці силові агрегати були розроблені компанією FPT Industrial, брендом Iveco Group, який займається розробкою та виробництвом силових агрегатів із низьким впливом на навколишнє середовище.

FPT Industrial на своїй частині виставкового простору IAA по інтерактивних дисплеях демонструє ці двигуни та кілька інших продуктів. Згаданий багатопаливний однобазовий двигун Xcursor 13 оптимізовано для роботи на кількох видах палива – дизелі, природному газі, водні.

Фото: FPT

Cursor 9 H2 з нульовим викидом CO2 для важкого транспорту разом із новим прототипом N67 Hythane працює на суміші водню та метану.

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Також представлено останнє покоління електрифікованих осей бренду для легких, середніх і важких застосувань, а також акумуляторні системи для легких застосувань.

"Ми маємо всі технології, від природного газу до водневих двигунів внутрішнього згоряння та від акумуляторних електричних до водневих паливних елементів. Ми були піонерами в галузі альтернативних видів палива вже понад 25 років, і ми залишаємося повністю відданими енергетичному переходу за допомогою нашої стратегії твердих продуктів, довгостроковому інвестиційному плану та нашій технологічній дорожній карті", – підкреслив у ході пресконференції (див. відео внизу) генеральний директор Iveco Group Улоф Перссоню.