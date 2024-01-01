Iveco перешла на электрические и водородные грузовики: новинки автосалона в Ганновере

Через свои бренды Iveco и FPT Industrial Группа демонстрирует на выставочном подиуме ряд предложений с использованием различных видов энергии, а также показывает несколько новых продуктов и инноваций.

Линейка транспортных средств, работающих на различных источниках энергии, включая HVO, природный газ, биометан, электричество и водород, уже привлекла внимание.

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В то же время бренд дал две мировые премьеры новых электромобилей на аккумуляторах – тяжелого грузового автомобиля S-eWay и легкого шасси с кабиной eMoovy.

S-eWay Rigid

Магистральный тягач S-eWay Rigid разработан компанией Iveco с нуля, включая программное обеспечение на борту. Он имеет запас хода до 400 км и предлагает возможности быстрой зарядки, что могут обеспечить 200 км дополнительной автономности менее чем за 45 минут.

Новичок получил электрическую ось FPT Industrial и выдает на-гора общую мощность до 490 кВт-ч, что делает его оптимальным для городских и региональных миссий.

Производитель предлагает версию классического грузовика и магистрального тягача, пророча обеим моделям этой серии хорошую перспективу спроса на европейском и мировом рынках.

Фото: Iveco

eMoovy

Номенклатура серии машин eMoovy в среднем сегменте от 2,5 до 3,5 тонны призвана обеспечить решение с нулевым уровнем выбросов для городских миссий, включая доставку от двери до двери.

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Автомобили всех версий eMoovy имеют запас хода до 320 км и обладают способностью самой быстрой зарядки в сегменте. Тестовые испытания показали, что достичь до 100 км дополнительной автономности батарея может менее чем за 10 минут. Конфигурации накопителей энергии имеют общую емкость до 76 кВт-ч.

Предложенная конфигурация кабины устанавливает новые стандарты комфорта для водителя и пассажира, что присуще бренду Hyundai: eMoovy производится компанией Hyundai, а Iveco эту модель специализирует и распространяет на европейском рынке. Такая кооперация обусловлена соглашением о партнерстве между Iveco Group и Hyundai Motor Company.

Фото: Iveco

В будущее с нулевым выбросом углерода

На стенде Iveco привлекают внимание прототип S-Way, оснащен специальным 13-литровым водородным двигателем внутреннего сгорания Xcursor, концепция гибридного тяжелого грузовика с электрической осью и 9-литровым двигателем Cursor H2. Эти силовые агрегаты были разработаны компанией FPT Industrial, брендом Iveco Group, который занимается разработкой и производством силовых агрегатов с низким воздействием на окружающую среду.

FPT Industrial на своей части выставочного пространства IAA на интерактивных дисплеях демонстрирует эти двигатели и несколько других продуктов. Упомянутый многотопливный однобазовый двигатель Xcursor 13 оптимизирован для работы на нескольких видах топлива – дизеле, природном газе, водороде.

Фото: FPT

Cursor 9 H2 с нулевым выбросом CO2 для тяжелого транспорта вместе с новым прототипом N67 Hythane работает на смеси водорода и метана.

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Также представлено последнее поколение электрифицированных осей бренда для легких, средних и тяжелых применений, а также аккумуляторные системы для легких применений.

"Мы имеем все технологии, от природного газа до водородных двигателей внутреннего сгорания и от аккумуляторных электрических до водородных топливных элементов. Мы были пионерами в области альтернативных видов топлива уже более 25 лет, и мы остаемся полностью преданными энергетическому переходу с помощью нашей стратегии твердых продуктов, долгосрочном инвестиционном плане и нашей технологической дорожной карте", – подчеркнул в ходе пресс-конференции (см. видео внизу) генеральный директор Iveco Group Улоф Перссоню.