Пограничники получили 280-сильные Iveco EuroCargo: что это за грузовики

Благодаря стараниям компании "МХП" и Благотворительной организации BGV Charity Fund, в пограничные отряды кроме техники поступили комплектующие к БпЛА, 50 комплектов средств РЭБ и 46,4 тонны мясной продукции. Подарок обошелся благотворителям в более 66 млн гривен.

Как сообщает на своем сайте Госпогранслужба, это будет ощутимая подмога подразделениям, которые вместе со всеми Силами обороны защищают страну на Донецком, Харьковском, Сумском направлениях и одновременно держат безопасность по всему участку границы с Россией и Беларусью.

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Грузовые автомобили Iveco EuroCargo значительно повысят боеспособность пограничных подразделений, в первую очередь тех, которые находятся на линии соприкосновения с противником. Они улучшат систему логистического обеспечения, доставку военно-технического имущества непосредственно к местам несения службы.

Фото: ГПСУ

EuroCargo уже есть в автопарках Сил обороны и имеет положительные отзывы. Этот среднетоннажный автомобиль в номенклатурной линейке Iveco занимает промежуточное место между легким Daily и тяжелым Stralis.

Серию EuroCargo условно можно разделить на легкую и тяжелую подгруппы. Они комплектуются новыми двигателями Tector 5 рабочим объем 4.5 л и Tector 7 на 6.7 л мощностью 160 и 190 л.с., соответственно. Правда, силовая линейка может быть и другой: 4,5-литровые Tector 5 І4 имеют 160/190/210 л.с., а 6,7-литровые Tector 7 І6 - 220/250/280/320 л.с.

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К пограничникам поступили грузовики в модификации Iveco EuroСargo 120 E 28 с самыми мощными дизельными двигателями 280 л.с. Они имеют механическую коробку передач и соответствуют экологическому формату Евро-5.

Фото: ГПСУ