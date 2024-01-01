Прикордонники отримали 280-сильні Iveco EuroCargo: що це за вантажівки

Завдяки старанням компанії "МХП" та Благодійної організації BGV Charity Fund, до прикордонних загонів окрім техніки надійшли комплектуючі до БпЛА, 50 комплектів засобів РЕБ і 46,4 тонни м’ясної продукції. Подарунок обійшовся благодійникам у понад 66 млн гривень.

Як повідомляє на своєму сайті Держприкордонслужба, це буде відчутна підмога підрозділам, які разом з усіма Силами оборони захищають країну на Донецькому, Харківському, Сумському напрямках та водночас тримають безпеку по всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю.

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Вантажні автомобілі Iveco EuroCargo значно підвищать боєздатність прикордонних підрозділів, в першу чергу тих, які знаходяться на лінії зіткнення з противником. Вони покращать систему логістичного забезпечення, доставку військово-технічного майна безпосередньо до місць несення служби.

Фото: ДПСУ

EuroCargo уже є в автопарках Сил оборони і має схвальні відгуки. Цей середньотоннажний автомобіль в номенклатурній лінійці Iveco займає проміжне місце між легким Daily і важким Stralis.

Серію EuroCargo умовно можна розділити на легку і важку підгрупи. Вони комплектуються новими двигунами Tector 5 робочим об'єм 4.5 л і Tector 7 на 6.7 л потужністю 160 і 190 к.с., відповідно. Щоправда, силова лінійка може бути й іншою: 4,5-літрові Tector 5 І4 мають 160/190/210 к.с., а 6,7-літрові Tector 7 І6 - 220/250/280/320 к.с.

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До прикордонників надійшли вантажівки у модифікації Iveco EuroСargo 120 E 28 з найпотужнішими дизельними двигунам 280 к.с. Вони мають механічну коробку передач та відповідають екологічному формату Євро-5.

Фото: ДПСУ