Бійці прикордонних загонів поділилися своїми враженнями від застосування броньованих машин "Козак" та Roshel у зоні бойових дій та на охороні північного кордону.

Водії Прикордонної служби схвально розповідають як про броньовані іномарки, так і про вітчизняні автомобілі. Український автопром у парках прикордонників представлений броньовиком "Козак-5". Його зроблено з використанням популярного у наших виробничників шасі Ford F-550.

Особливості машини "Козак" описує прикордонник з позивним... "Козак". Він з повагою розповідає про свого колісного тезку та його значення як у патрулюванні, так і в захисті неба від ворожих шахедів.

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Попри те, що це ще довоєнна розробка київського НВО "Практика", машина виправдала сподівання конструкторів на витривалість та надійність в умовах війни. По-перше, сучасне виконання броньовика має посилену підвіску та спеціально модифіковану систему повного приводу.

По-друге, "п’ятий" отримав надійний балістичний захист за стандартами STANAG level 1 / ПЗСА-4.

Броньований автомобіль "КОЗАК-5" на шасі автомобіля Ford F-550 4х4 прийшов у війська з посиленою передньою віссю, покращеними гальмами та іншими елементами підвіски. Фото: НВО "Практика"

Гарна прохідність та потужність для прикордонників дуже важливі в ході патрулювання чи виїзду під час повітряної тривоги на полювання за шахедами. Як правило, такі маршрути пролягають поза шляхами та ще й у повному складі та завантаженні. А це, за словами "Козака", два члени екіпажу і вісім осіб плюс повний боєкомплект.

Водії таких машин схвально відгукуються про надійний дизельний 6,7-літровий двигун Power Stroke потужністю 440 л.с. і 1254 Нм крутного моменту та АКПП TorqShift на шість передач.

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Прикордонник з позивним "Кекс" гарної думки про закріплений за ним бронеавтомобіль Roshel. Цей бренд уже знаний у військах українських Сил оборони. До речі, незадовго до новорічних свят канадська компанія Roshel Inc сповістила про відвантаження Києву виготовленого 1000-го броньовика Senator 4×4.

Ці автомобілі є не тільки у прикордонників, але й у бойових підрозділах ЗСУ, Нацгвардії, користуються ним армійські медики, розвідники, морські піхотинці. Фото: ДПСУ

Прикордонники, як і в попередньому випадку, позитивно відгукуються про надійний фордівський двигун. До речі, тут є одна особливість: силовий агрегат бронемашини для України за екологічним рівнем не стандартний Євро-5, а нижчий в екологічному форматі - може бути Евро-3 і навіть Євро-2. Зроблено це не для того, щоб машина була дешевшою, а щоб могла споживати навіть брудне дизельне пальне з високим вмістом сірки, що в умовах війни звичне явище.