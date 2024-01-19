Бойцы пограничных отрядов поделились своими впечатлениями от применения бронированных машин "Казак" и Roshel в зоне боевых действий и на охране северных рубежей границы.

Водители Пограничной службы одобрительно рассказывают как о бронированных иномарках, так и об отечественных автомобилях. Украинский автопром в парках пограничников представлен броневиком “Козак-5”. Он сделан с использованием популярного у наших производственников шасси Ford F-550.

Особенности машины "Козак" описывает пограничник с позывным... "Казак". Он с уважением рассказывает о своем колесном тезке и его значении как в патрулировании, так и в защите неба от вражеских шахедов.

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Несмотря на то, что это еще довоенная разработка киевского НПО "Практика", машина оправдала надежды конструкторов на выносливость и надежность в условиях войны. Во-первых, современное исполнение броневика имеет усиленную подвеску и специально модифицированную систему полного привода.

Во-вторых, "пятый" получил надежную баллистическую защиту по стандартам STANAG level 1 / ПЗСА-4.

Бронированный автомобиль "КОЗАК-5" на шасси автомобиля Ford F-550 4х4 пришел в войска с усиленной передней осью, улучшенными тормозами и другими элементами подвески. Фото: НПО "Практика"

Хорошая проходимость и мощность для пограничников очень важны в ходе патрулирования или выезда во время воздушной тревоги на охоту за шахедами. Как правило, такие маршруты пролегают вне дорог да еще и в полном составе и загрузке. А это, по словам "Казака", два члена экипажа и восемь человек плюс полный боекомплект.

Водители таких машин одобрительно отзываются о надежном дизельном 6,7-литровом двигателе Power Stroke мощностью 440 л.с. и 1254 Нм крутящего момента и АКПП TorqShift на шесть передач.

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Пограничник с позывным "Кекс" хорошего мнения о закрепленном за ним бронеавтомобиле Roshel. Этот бренд уже известен в войсках украинских Сил обороны. Кстати, незадолго до новогодних праздников канадская компания Roshel Inc сообщила об отгрузке Киеву изготовленного 1000-го броневика Senator 4×4.

Эти автомобили есть не только у пограничников, но и в боевых подразделениях ВСУ, Нацгвардии, пользуются им армейские медики, разведчики, морские пехотинцы. Фото: ГПСУ

Пограничники, как и в предыдущем случае, положительно отзываются о надежном фордовском двигателе. Кстати, здесь есть одна особенность: силовой агрегат бронемашины для Украины по экологическому уровню не стандартный Евро-5, а ниже в экологическом формате - может быть Евро-3 и даже Евро-2. Сделано это не для того, чтобы машина была дешевле, а чтобы могла потреблять даже грязное дизельное топливо с высоким содержанием серы, что в условиях войны привычное явление.