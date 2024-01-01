Iveco Daily возитимуть на собі поліклініку

За повідомлення Міністерства охорони здоров'я України, це своєрідні мобільні Центри контролю та профілактики хвороб. Їх основне завдання – в епідеміологічному нагляді.

В більш спрощеному трактуванні це означає профілактику неінфекційних хвороб, що притаманно країнам в стані війни.

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Попри те, що МОЗ України втримався від конкретики про базове шасі для такого спецтранспорту, з фото видно, що цей спецтранспорт базується на видовженому шасі Iveco Daily 70C16. Ця ходова на українському ринку доволі поширена і має у перевізників усіх форм власності заслужене визнання.

Автомобіль належить до середньотоннажної розмірної групи комерційної техніки. Щоправда, під статус легких комерційних машин LCV, як це притаманно багатьом моделям Daily, він не підпадає, оскільки у версії з цифровим індексом 70C16 мова йде про 7-тонну вагу.

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Ця версія вважається однією з найпотужніших у сімействі Daily, що відповідає екологічному стандарту Євро 6. Дизельний двигун цієї моделі видає на-гора 160 к.с. Він працює в союзі з механічною 6-ступеневою коробкою передач.

Усі відправлені в регіони машини мають каркасний кузов із сендвіч-панелей. Внутрішні салони обладнані автономним водопостачанням, кондиціонуванням, обігрівом, електропостачанням, (генератором), мініхолодильник для транспортування та зберігання медичних виробів та вакцин.

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З сучасних інновацій важливо відмітити наявність постійного інтернет-звʼязку, що забезпечує медикам доступ до медичних документів пацієнтів через електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Відтепер завдяки такому транспорту лікарі відповідного профілю виїжджають у віддалені громади, де зможуть без відриву населення від місця проживання надавати послуги з профілактики туберкульозу, вірусних гепатитів та інфекцій, у т.ч. які передаються статевим шляхом, а також тестування ВІЛ-інфекції.

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Крім того, спорядження такого спецтранспорту дозволяє проводити звичайні медичні огляди, швидкі лабораторні дослідження та вакцинацію.

Фото: МОЗ України