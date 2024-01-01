Майже сотнею "швидких" поповнився парк українських медзакладів

Від уряду Словацької Республіки надійшло 18 карет швидкої медичної допомоги. Цей транспортний транш, розповідається на сторінці Посольства України в Словацькій Республіці, сформували служба екстреної медичної допомоги Братислави та кілька міністерств – охорони здоров'я, внутрішніх й закордонних справ Словаччини.

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Прийшли швидкі на шасі Volkswagen, але різних серій – в основному Crafter, Transporter Kasten, Caddy Maxi. Салони також різні, починаючи від фургонів вагонного типу з низьким та середнім дахом й закінчуючи коробчастою конфігурацію кузова з сендвіч-панелей.

Про ці машини ми вже не раз давали описи, детальні характеристики. Всі салони медикам дісталися у повній комплектації, а самі машини – в доброму технічному стані.

Фото: МОЗ Словаччини, Посольство України в Словаччині

Усі 18 карет швидкої допомоги та медичні набори адресно розподілено в автопарки медичних закладів Київської та Сумської областей.

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Це не перша допомога Україні автотранспортом від МОЗ Словаччини. В нинішньому році прийшло 8 автомобілів, торік – 16. Ті каравани у співпраці сформували Братиславська служба швидкої допомоги та громадська організація Spiš Catholic Charity.

В іншому пакеті прийшло 65 машин швидкої допомоги. Цей транспортний транш у рамках Комплексного пакета допомоги надало представництво NATO in Ukraine.

Інформація про цей транспортний транш допоки дуже скупа. Озвучено лише назву дарувальника та кількість машин. Також зазначено, що "швидкі" адресно надійшли армійським медикам.

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Повідомлення на сторінці NATO in Ukraine в Facebook проілюстровано лише двома фото карет. Одне з них показує техніку на залізничній платформі, а інше – на автомобільному напівпричепі.

В обох випадках видно автомобілі швидкої медичної допомоги на базі фургонів Ford Transit, опис яких ми вже неодноразово подавали.