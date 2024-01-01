Почти сотней "скорых" пополнился парк украинских медучреждений

ФОТО: Минздрав Словакии|
Словацкие кареты медицинской помощи не новые, но в хорошем техническом состоянии и комплектации
От правительства Словацкой Республики поступило 18 карет скорой медицинской помощи. Этот транспортный транш, рассказывается на странице Посольства Украины в Словацкой Республике, сформировали служба экстренной медицинской помощи Братиславы и несколько министерств – здравоохранения, внутренних и иностранных дел Словакии.
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Пришли быстрые на шасси Volkswagen, но разных серий – в основном Crafter, Transporter Kasten, Caddy Maxi. Салоны также разные, начиная от фургонов вагонного типа с низкой и средней крышей и заканчивая коробчатой конфигурацией кузова из сэндвич-панелей.
Об этих машинах мы уже не раз давали описания, детальные характеристики. Все салоны медикам достались в полной комплектации, а сами машины – в хорошем техническом состоянии.
Фото: Минздрав Словакии, Посольство Украины в Словакии
Все 18 карет скорой помощи и медицинские наборы адресно распределены в автопарки медицинских учреждений Киевской и Сумской областей.
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Это не первая помощь Украине автотранспортом от Минздрава Словакии. В нынешнем году пришло 8 автомобилей, в прошлом году – 16. Те караваны в сотрудничестве сформировали Братиславская служба скорой помощи и общественная организация Spiš Catholic Charity.
В другом пакете пришло 65 машин скорой помощи. Этот транспортный транш в рамках Комплексного пакета помощи предоставило представительство NATO in Ukraine.
Информация об этом транспортном транше пока очень скупая. Озвучено только название дарителя и количество машин. Также указано, что "скорые" адресно поступили армейским медикам.
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Сообщение на странице NATO in Ukraine в Facebook проиллюстрировано лишь двумя фото карет. Одно из них показывает технику на железнодорожной платформе, а другое – на автомобильном полуприцепе.
В обоих случаях видно автомобили скорой медицинской помощи на базе фургонов Ford Transit, описание которых мы уже неоднократно подавали.