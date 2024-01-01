Словакия распрощается с танками Т-72М1: продолжать их ресурс убыточно

Окончательное решение еще не принято, но к этому идет. Ожидается, что в ближайший месяц-другой Минобороны определится с будущей структуру танковых войск. Готовится решение не только по отказу от "семьдесят вторых", но и по ранее взятым планам продления ресурса этих танков.

Как сообщает czdefence.cz, на вооружении Сухопутных войск Словакии есть 30 танков Т-72М1. Они в основном используются в танковом батальоне, дислоцирующемся в Требишове. Ранее предполагалось с 2024 года начать модернизацию этих машин, дискуссии шли, но после детального анализа и выводов этот вопрос с повестки дня снимается – зря выброшенные деньги.

Читайте также Кувейтские танки Т-72 югославского производства могут попасть в Украину

Во-первых, танки упомянутой версии практически исчерпали свой ресурс. Во-вторых, потенциал дальнейшего продления ресурса и боеспособности этих машин низкий. Некоторые эксперты высказывают мнение, что нынешних тактико-технических возможностей Т-72М1 достаточно на очень небольшой срок использования разве что на украино-российском фронте, но ставить танки этой модели на углубленный ремонт, усовершенствования путем инновационного оборудования для продления жизнеспособности не стоит.

В свое время это было грозное оружие, которому аналогов действительно не было, но со временем Т-72 и его различные версии не получили дальнейшего развития и сейчас он отстал на несколько десятилетий от немецких и американских танков. Иллюстративное фото с сайта goodfon.com

Во время недавней конференции "Future Armored Vehicles Central & Eastern Europe Conference", состоявшейся в столице Венгрии Будапеште, капитан Якуб Мурчек из Департамента развития Сухопутных войск Словакии очертил планы модернизации танковой армии Словакии. По его словам, Министерство обороны хочет приобрести 104 новые основные боевые танки, которые заменят на вооружении словацкой армии устаревшие танки Т-72М1.

Читайте также Модернизированные украинцами танки Т-72 появляются на передовой

Модернизация танковых войск уже продолжается два года, но война в Украине внесла коррективы и ситуация требует активации этого процесса. Упомянутый Якуб Мурчек заявил, что соглашение о закупке новых основных боевых танков в количестве 104 единиц должно быть заключено уже в этом или следующем году. Он также во время упомянутой конференции отметил, что в рамках реорганизации Сухопутных сил будет создано два танковых батальона, каждый из которых будет иметь 52 танка.

Сейчас на вооружении Вооруженных сил Словацкой Республики есть 30 танков Т-72М1 и 15 танков Leopard 2A4 (на снимке). Фото: Минобороны СР

О каких именно моделях и марках танков идет речь, что станет в приоритете, не сообщается. Эксперты предполагают, что это может быть немецкий танк Leopard 2, который хорошо себя зарекомендовал в ВСУ. Вероятно, Министерство обороны Словакии остановит свой выбор на самой современной версии A8. Министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк заявил, что производство этих танков может быть частично перенесено в Словакию.

Читайте также Немецкий производитель показал новейшую версию танка Leopard 2A8

Как известно, в Словакии ранее танки производились на государственном предприятии ZŤS в Мартине. Там уже готовы вернуться хотя бы к изготовлению отдельных компонентов танков для своей армии.

Будет ли Словакия передавать Украине выведенные из армейских боксов танки Т-72М1 советского образца, не сообщается. Впрочем, о сроках списания этих машин также окончательной даты не принято.