Словаччина розпрощається з танками Т-72М1: продовжувати їх ресурс збитково

Остаточне рішення ще не прийнято, але до цього йде. Очікується, що в найближчий місяць-другий Міноборони визначиться з майбутньою структуру танкових військ. Готується рішення не тільки щодо відмови від "сімдесят других", але й щодо раніше взятих планів продовження ресурсу цих танків.

Як повідомляє czdefence.cz, на озброєнні Сухопутних військ Словаччини є 30 танків Т-72М1. Вони в основному використовуються у танковому батальйоні, що дислокується в Требішові. Раніше передбачалося з 2024 року розпочати модернізацію цих машин, дискусії йшли, але після детального аналізу та висновків це питання з порядку денного знімається – дарма викинуті гроші.

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По-перше, танки згаданої версії практично вичерпали свій ресурс. По-друге, потенціал подальшого продовження ресурсу та боєздатності цих машин низький. Деякі експерти висловлюють думку, що нинішніх тактико-технічних можливостей Т-72М1 достатньо на дуже невеликий термін використання хіба що на україно-російському фронті, але ставити танки цієї моделі на поглиблений ремонт, удосконалення шляхом інноваційного устаткування задля продовження життєздатності не варто.

Свого часу це була грізна зброя, якій аналогів і справді не було, але з часом Т-72 і його різні версії не отримали подальшого розвитку і нині він відстав на кілька десятиліть від німецьких та американських танків. Ілюстративне фото з сайту goodfon.com

Під час нещодавньої конференції "Future Armored Vehicles Central & Eastern Europe Conference", що відбулася у столиці Угорщини Будапешті, капітан Якуб Мурчек з Департаменту розвитку Сухопутних військ Словаччини окреслив плани модернізації танкової армії Словаччини. За його словами, Міністерство оборони хоче придбати 104 нові основні бойові танки, які замінять на озброєнні словацької армії застарілі танки Т-72М1.

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Модернізація танкових військ уже триває два роки, але війна в Україні внесла корективи й ситуація вимагає активації цього процесу. Згаданий Якуб Мурчек заявив, що угода про закупівлю нових основних бойових танків у кількості 104 одиниць має бути укладена вже цього або наступного року. Він також під час згаданої конференції зазначив, що в рамках реорганізації Сухопутних сил буде створено два танкові батальйони, кожен з яких матиме 52 танки.

Зараз на озброєнні Збройних сил Словацької Республіки є 30 танків Т-72М1 і 15 танків Leopard 2A4 (на знімку). Фото: Міноборони СР

Про які саме моделі й марки танків йде мова, що стане у пріоритеті, не повідомляється. Експерти припускають, що це може бути німецький танк Leopard 2, який добре себе зарекомендував у ЗСУ. Ймовірно, Міністерство оборони Словаччини зупинить свій вибір на найсучаснішій версії A8. Міністр оборони Словацької Республіки Роберт Каліняк заявив, що виробництво цих танків може бути частково перенесено до Словаччини.

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Як відомо, у Словаччині раніше танки вироблялися на державному підприємстві ZŤS у Мартіні. Там вже готові повернутися хоча б до виготовлення окремих компонентів танків для своєї армії.

Чи передаватиме Словаччина Україні виведені з армійських боксів танки Т-72М1 радянського зразка, не повідомляється. Втім, про терміни списання цих машин також остаточної дати не прийнято.