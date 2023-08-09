Война доказала, что артиллерия была и остается выдающейся движущей силой в зоне противостояния двух армий: физически изношенные и устаревшие советские артсистемы хотя и смертоносны, но уступают современным артиллерийским образцам.

Речь идет не только о скорострельности, но и о дальности стрельбы. В этом наши пушкари начали убеждаться, когда на вооружение ВСУ начали поступать зарубежные установки. Они, по сравнению с пушками окупантов, значительно результативнее. Скажем, словацкая колесная 155-мм самоходная гаубица компании Konstrukta Defence Zuzana 2 оказалась гораздо действеннее всяческих хваленых-перехваленных российских “Акаций”, “Гвоздик” и еще нескольких их аналогов.

Если установки Zuzana 2 благодаря длинному стволу в 52 калибра, что существенно увеличило максимальную дальность выстрела, довольно прицельно лупят по врагу даже в его тылу за 41 километр, а реактивные снаряды швыряют за полсотни километров, то российские "аналоГовнет" существенно уступают, бьют не так кучно и не очень далеко.

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Как сравнили эксперты портала ОО "Украинский милитарный центр", российская САУ 2С19 "Мста-С" и ее модификации могут поражать цели на расстояние до 29 км, 2С5 "Гиацинт" – 33 км, 2С3 "Акация" – 20 км, 2С1 "Гвоздика" - 21 км.

Zuzana нравится, но дорогая

Украина по контракту со Словакией, заключенному в июне прошлого года на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2, получила заказанные самоходки до января 2023 года. Но на этом поставки не прекратились, поскольку Konstrukta Defence по заключенному осенью контракту на партию с шестнадцати самоходных гаубиц начала снова поставлять такие пушки. Этот заказ финансируется в рамках поддержки Украины правительствами Германии, Дании и Норвегии.

Десять из шестнадцати самоходок уже прибыли на фронт, две из них поступили 1 августа. Все машины заняты в боевых операциях. За счет того, что пушки дальнобойны, они практически не попадают под огонь врага. Правда, как сообщают уже упомянутые эксперты на портале Militarnyi, за год участия этих самоходных гаубиц в боевых действиях одну машину ВСУ все-таки потеряли – это война. Однако произошло такое в поединке, из-за ракетных обстрелов или атаки шахедов не сообщается.

Две подобные этой самоходке Zuzana 2 пришли в Украину неделю назад. До конца года будет поставка еще четырех таких артсистем. Фото: gagadget.com

Словацкая гаубица выделяется тем, что обладает современной системой управления огнем: разработанный алгоритм помогает автоматически вычислять данные для выстрела и вносит поправки при стрельбе.

С недавних пор словаки начали ставить на пушку встроенную в бортовую систему радиолокационную станцию, которая замеряет начальную скорость снаряда после выхода из канала ствола, а затем передает параметры для внесения поправок для более точной стрельбы.

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Кроме этого, здесь реализован технологический алгоритм Multiple Rounds Simultaneous Impact, позволяющий подряд выпускать по разным траекториям несколько снарядов для одновременного поражения цели несколькими попаданиями. А в экстренных случаях для самозащиты еще и добавили оптический прицел с тепловизионным каналом для ведения огня прямой наводкой.

Где-то бегает, где-то ползет, но в работе ловкая

Мобильная оперативность смены позиции также впечатляет. Производитель под установку использует надежное и проверенное шасси TATRA 8×8 с восьмицилиндровым двигателем TATRA T3B-928.70 мощностью 436 л.с.

В этой массивной машине трудно узнать шасси под гражданский самосвал или многотонный автокран, но это действительно ходовая TATRA 8×8 в бронированной ливрее Zuzana. Фото: flickr.com

Такой потенциал силового агрегата, находящегося в кормовой части, позволяет развивать максимальную скорость 80 км/ч по трассе, 40 км/ч по грунтовой дороге, 25 км/ч по полю. Дальность хода 750 км дорогой с твердым покрытием и 250 – 500 км полем.

Кроме этого здесь есть автономный двигатель с электрогенератором, подающим ток на всю боевую энергосистему и другие приборы и агрегаты потребления, когда основной двигатель выключен.

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На заднем свесе разработчики установили боковые гидравлические аутриггеры для фиксации самоходки в операционном режиме: во время стрельбы они гасят энергию отдачи выстрела и предохраняют подвеску от разрушения. Процесс развертывания/свертывания гидравлических опор происходит в автоматическом режиме дистанционно по команде оператора.

В таком ракурсе фото хорошо видна над пушкой бортовая радиолокационная станция, замеряющая начальную скорость снаряда после выхода из канала ствола. Фото: flickr.com

В целом артиллерийская установка достаточно автоматизирована. Благодаря механизму автоматической подачи боеприпасов из бортового арсенала в 40 выстрелов на ствольную коробку, можно в минуту выпустить по врагу до пяти снарядов.

Без брачного контракта, но с меморандумом

Недавняя информация о заключенном меморандуме между Украиной и Словакией относительно совместной разработки самоходной гаубицы 155 мм свидетельствует о том, что ВСУ сделало ставку на артиллерийскую систему, которая уже хорошо показала себя в бою. Исполнителями этого проекта стали с одной стороны уже упомянутое предприятие Konstrukta Defence, а с другой – Краматорский завод тяжелого станкостроения.

На все отводится год. За это время стороны должны адаптировать словацкую самоходку Eva к украинским требованиям. Eva от гаубицы Zuzana более легкая, имеет открытую артиллерийскую часть. Это не только упрощенная система конструкции, но и более легкая по массе установка – 20 тонн, что на 12 тонн меньше Zuzana 2.

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Eva имеет аналогичную 155-мм пушку длиной в 52 калибра с такой же дальностью стрельбы. Автомат зарядки рассчитан на 12 боеприпасов и зарядки к ним. Такое же количество боеприпасов САУ имеет в боеукладке второй очереди.

Как и на Zuzana, в бортовую цифровую систему "Евы" интегрирована упомянутая РЛС для замера скорости боеприпаса при выходе из ствола и корректировки последующих траекторий, а также тепловизионный прицел с лазерным дальномером для ведения огня прямой наводкой.

Самоходная гаубица Eva также автоматизирована и инновационно упакована, но она открытого типа, а не с бронированной капсулой как Zuzana. Фото: Konstrukta