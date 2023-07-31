На дежурство в Одесской области будет выведен один из лучших в мире зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия IRIS-T SLM.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в ходе телемарафона "Єдині новини" рассказал о мерах по прикрытию региона от вражеских атак.

"Мы говорили, что у нас будут IRIS-T. Наши прогнозы сбываются. Небо будет закрыто в ближайшее время", – подчеркнул Братчук.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что украинское ПВО будет укрепляться и размещаться там, где это нужно больше всего.

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В основе комплекса ЗРК IRIS-T есть три машины: ракетная пусковая установка, радарная станция и пост управления огнем, объединенные логистикой и собственной системой поддержки и взаимодействия. Как правило, это колесное шасси, в том числе многоосное вездеходное, вовлеченное непосредственно в пусковую установку. Кстати, ракетная установка может работать в двух десятках километров от машины управления, получая команды защищенными каналами радиосвязи.

Схематическое построение состава зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM. Коллаж: Авто24

Батарея IRIS-T SLM в составе трех грузовиков MAN 8x8 с пусковыми надстройками на таких шасси обслуживают операторы упомянутого многофункционального радара обнаружения и сопровождения целей и командир с командой управления. Обзорная РЛС с рабочим диапазоном 360 градусов способна обеспечить одновременный залп по нескольким целям даже в непогоду с плохой видимостью.

Каждая установка имеет пусковые пеналы на 8 ракет. Они используют алгоритм потенциального наведения на цели, обнаруженные радаром за 250 км. Дальность полета ракеты достигает глубины 40 км, а по операционной высоте – 20 км. При этом поворотная платформа может вращаться в любую сторону на 360 градусов.

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В Украине уже есть немецкие установки средней дальности IRIS-T SLM и ВСУ эффективно использует их против вражеских ракетных атак. Наши воины нежно назвали эту систему "ириской".

Напомним, в прошлом году Германия объявила о пакете из четырех систем IRIS-T SLM, а в конце мая нынешнего года министерство иностранных дел ФРГ заявило о дополнительном выделении еще четырех таких ЗРК.

Система может сбивать гиперзвуковые крылатые ракеты, для чего в пусковых пеналах стоит восемь ракет. Фото: Diehl Defense

Очевидно, что один из таких комплексов противовоздушной обороны получит Одесса. Но это только предположение Авто24, сделанное на основе анализа выступления упомянутого выше Сергей Братчука.

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Несколько стран Европы, основываясь на опыте боевого использования Украиной этих комплексов, уже ведут переговоры с заводом-производителем таких систем Diehl Defence (Германия) о покупке IRIS-T SLM. В частности, об этом заявили Словения, Эстония и Латвия.

Из открытых источников стало известно, что стоимость одного комплекса IRIS-T SLM колеблется от 140 до 180 млн евро.