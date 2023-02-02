Процесс попадания в зенитный комплекс на гусеничной тяге виден на видео, снятом дроном.

Воины 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова Командования морской пехоты ВМС ВСУ поразили российский Тор-М2ДТ. Это специальное "арктическое" исполнение зенитно-ракетного комплекса, их перебазировали в Украину с севера.

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Аналитики из Ukraine Weapons Tracker утверждают, что это первое подтвержденное уничтожение редкой российской системы противовоздушной обороны Тор-М2ДТ.

Скорее всего, систему ПВО оккупантов поразили возле села Челбурда в Олешковской городской общине Херсонского района Херсонской области.

Для поражения Тор-М2ДТ были использованы высокоточные артиллерийские 155-мм снаряды M982 Excalibur.

На видео видно, что после первого удара снаряд попал в переднюю часть одного из двух составов гусеничного шасси. Несколько русских солдат выбежали с огнетушителями и пытались потушить пламя.

Впоследствии украинские артиллеристы нанесли повторный удар, но этот боеприпас разорвался в нескольких метрах от боевого отделения пусковой установки комплекса противовоздушной обороны Тор-М2ДТ. Это могло привести к значительным повреждениям машины и потере личного состава окупантов. Впрочем, одно из звеньев ЗРК повреждено настолько, что работать уже не будет.

#Ukraine: The first confirmed destruction of an esoteric Russian air defense system- the 9A331MDT Tor-M2DT, intended for use in Arctic environments.



The SAM system was destroyed by the 406th Artillery Brigade along with a DT-30 carrier using M982 Excalibur guided projectiles. pic.twitter.com/JYItQ4yHBl — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 1, 2023





Российские оккупационные войска перебросили ЗРК в арктической модификации в Украину в декабре 2022 года.

Тор-М2ДТ – арктический вариант ЗРК Тор-М2, все элементы которого размещены на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ-Т1. По данным окупантов, эти ЗРК предназначены не только для прикрытия российских военных подразделений, но и должны защищать стратегически важные объекты в Арктическом регионе РФ.

ЗРК Тор-М2ДТ

Такие комплексы ПВО имела на вооружении только 80-я мотострелковая бригада береговых войск Северного флота ВМФ РФ. По состоянию на 2020 год у россиян было 12 ЗРК Тор-М2ДТ.