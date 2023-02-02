Процес враження зенітного комплексу на гусеничній тязі видно на відео, знятого дроном.

Воїни 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Командування морської піхоти ВМС ЗСУ вразили російський Тор-М2ДТ. Це спеціальне “арктичне” виконання зенітно-ракетного комплексу, їх перебазували в Україну з півночі.

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Аналітики з Ukraine Weapons Tracker стверджують, що це перше підтверджене знищення рідкісної російської системи протиповітряної оборони Тор-М2ДТ.

Швидше за все, систему ППО окупантів уразили біля села Челбурда в Олешківській міській громаді Херсонського району Херсонської області.

Для враження Тор-М2ДТ були застосовані високоточні артилерійські 155-мм снаряди M982 Excalibur.

На відео видно, що після першого удару снаряд влучив у передню частину дволанкового гусеничного шасі. Кілька російських солдат вибігли з вогнегасниками й намагалися загасити полум’я.

Згодом українські артилеристи завдали повторного удару, але цей боєприпас розірвався за кілька метрів від бойового відділення пускової установки комплексу протиповітряної оборони Тор-М2ДТ. Це могло призвести до значних пошкоджень машини і втрати особового складу окупантів. Втім, одна з ланок ЗРК пошкоджена настільки, що працювати вже не буде.

#Ukraine: The first confirmed destruction of an esoteric Russian air defense system- the 9A331MDT Tor-M2DT, intended for use in Arctic environments.



The SAM system was destroyed by the 406th Artillery Brigade along with a DT-30 carrier using M982 Excalibur guided projectiles. pic.twitter.com/JYItQ4yHBl — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 1, 2023





Російські окупаційні війська перекинули ЗРК у арктичній модифікації в Україну в грудні 2022-го.

Тор-М2ДТ – арктичний варіант ЗРК Тор-М2, усі елементи якого розміщені на базі дволанкового гусеничного транспортера ДТ-30ПМ-Т1. За даними окупантів, ці ЗРК призначені не лише для прикриття російських військових підрозділів, але й мають захищати стратегічно важливі об’єкти у Арктичному регіоні РФ.

ЗРК Тор-М2ДТ

Такі комплекси ППО мала на озброєнні лише 80-та мотострілецька бригада берегових військ Північного флоту ВМФ РФ. Станом на 2020 рік росіяни мали 12 ЗРК Тор-М2ДТ.