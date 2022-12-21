Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что оружие уже в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о передаче Украине ранее анонсированных ЗРК Crotale. Об этом он сказал во время интервью французским телеканалам TF1 и LCI, пишет France 24.

"В последние дни Франция послала Украине больше оружия, ракетных установок, Crotale, оборудования сверх того, что мы уже сделали", – сказал Макрон.

Кстати характеристики ЗРК Crotale

Также он анонсировал увеличение военной помощи Украине в 2023 году.

"Мы также работаем с министром вооруженных сил, чтобы иметь возможность снова доставить полезное оружие и боеприпасы в первом квартале 2023 года, чтобы украинцы смогли оградить себя от бомбардировок", – сказал президент Франции.

Макрон добавил, что планируемые поставки включают САУ Caesar. Однако точного количества вооружения, которое планируется передать, он не назвал.

Заметим, что с украинской стороны отсутствует информация о передаче ЗРК Crotale в ВСУ.

Боевые машины комплекса Crotale монтируются на бронированном колесном шасси P4R (4х4). Комплекс не может вести боевые действия в движении, но после остановки ему требуется менее 5 мин для приведения в боеготовое состояние.

На пусковом шасси нет боезапаса ракет R440, поэтому запасные ракеты перевозятся на специальном автомобиле.

Ракета R440 постоянно находится в транспортно-пусковом контейнере. Ее общий вес составляет 100 кг. Обломочная фугасная боевая часть направленного действия находится в центральной части корпуса ракеты.

Радиус разлета обломков составляет 8 м, а скорость разлета достигает 2,3 км/с. Заявлено, что дальность поражения целей составляет 500-10000 метров, а высота – до 5000 метров.