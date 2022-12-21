Президент Франції Емануель Макрон повідомив, що зброя вже в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про передачу Україні раніше анонсованих ЗРК Crotale. Про це він сказав під час інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI, пише France 24.

“Останніми днями Франція надіслала Україні більше зброї, ракетних установок, Crotale, обладнання понад те, що ми вже зробили“, — сказав Макрон.

До речі характеристики ЗРК Crotale

Також він анонсував збільшення військової допомоги Україні в 2023 році.

“Ми також працюємо з міністром збройних сил, щоб мати можливість знову доставити корисну зброю та боєприпаси в першому кварталі 2023 року, щоб українці змогли захистити себе від бомбардувань“, — сказав президент Франції.

Макрон додав, що заплановані поставки включають САУ Caesar. Однак точної кількості озброєння, яке планують передати, він не назвав.

Зауважимо, що з українського боку немає інформації про передачу ЗРК Crotale в ЗСУ.

Бойові машини комплексу Crotale монтуються на броньованому колісному шасі P4R (4х4). Комплекс не може вести бойові дії в русі, але після зупинки йому потрібно менше 5 хв для приведення в боєготовий стан.

На пусковому шасі немає боєзапасу ракет R440, тому запасні ракети перевозяться на спеціальному автомобілі.

Ракета R440 постійно знаходиться у транспортно-пусковому контейнері. Її загальна вага становить 100 кг. Уламкова фугасна бойова частина спрямованої дії знаходиться у центральній частині корпусу ракети.

Вражаючий радіус розльоту уламків становить 8 м, а швидкість розльоту сягає 2,3 км/с. Заявлено, що дальність ураження цілей складає 500-10000 метрів, а висота – до 5000 метрів.