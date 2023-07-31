На чергування в Одеській області виведуть один із найкращих у світі зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії IRIS-T SLM.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ході телемарафону "Єдині новини" розповів про заходи щодо прикриття регіону від ворожих атак.

"Ми говорили, що у нас будуть IRIS-T. Наші прогнози справджуються. Небо буде закрито найближчим часом", – підкреслив Братчук.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що українська ППО зміцнюватиметься і розміщуватиметься там, де це потрібно найбільше.

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В основі комплексу ЗРК IRIS-T є три машини: ракетна пускова установка, радарна станція та пост керування вогнем, що об'єднані логістикою та власною системою підтримки і взаємодії. Як правило, це колісне шасі, у тому числі багатовісне всюдихідне, залучене безпосередньо під пускову установку. До речі, ракетна установка може працювати за два десятки кілометрів від машини управління, отримуючи команди захищеними каналами радіозв’язку.

Схематична побудова складу зенітно-ракетного комплексу IRIS-T SLM. Колаж: Авто24

Батарею IRIS-T SLM у складі трьох вантажівок MAN 8x8 з пусковими надбудовами на таких шасі обслуговують оператори згаданого багатофункціонального радара виявлення та супроводу цілей і командир з командою управління. Оглядова РЛС з робочим діапазоном 360 градусів здатна забезпечити одночасний залп по кількох цілях навіть в негоду з поганою видимістю.

Кожна установка має пускові пенали на 8 ракет. Вони використовують алгоритм потенційного наведення на цілі, що виявляються радаром за 250 км. Дальність польоту ракети сягає в глибину 40 км, а за операційною висотою – 20 км. При цьому поворотна платформа може крутитися у будь-який бік на 360 градусів.

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Україна вже має німецькі установки середньої дальності IRIS-T SLM й ефективно використовує їх проти ворожих ракетних атак. Наші воїни ніжно назвали цю систему "ірискою".

Нагадаємо, торік Німеччина оголосила про пакет із чотирьох систем IRIS-T SLM, а наприкінці травня нинішнього року міністерство закордонних справ ФРН заявило про додаткове виділення ще чотирьох таких ЗРК.

Система може збивати гіперзвукові крилаті ракети, для чого в пускових каналах стоїть вісім ракет. Фото: ​Diehl Defense

Вочевидь, один із таких комплексів протиповітряної оборони отримає Одеса. Але це тільки припущення Авто24, зроблене на основі аналізу виступу загаданого вище Сергій Братчука.

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Кілька країн Європи, спираючись на досвід бойового використання Україною цих комплексів, уже ведуть переговори з заводом-виробником таких систем Diehl Defence (Німеччина) про купівлю IRIS-T SLM. Зокрема, про це вже заявили Словенія, Естонія та Латвія.

З відкритих джерел стало відомо, що вартість одного комплексу IRIS-T SLM коливається між 140 та 180 млн євро.