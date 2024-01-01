Iveco Daily будут возить на себе поликлинику

По сообщению Министерства здравоохранения Украины, это своеобразные мобильные Центры контроля и профилактики болезней. Их основная задача – в эпидемиологическом надзоре.

В более упрощенной трактовке это означает профилактику неинфекционных болезней, что присуще странам в состоянии войны.

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Несмотря на то, что Минздрав Украины воздержался от конкретики о базовом шасси для такого спецтранспорта, с фото видно, что этот спецтранспорт базируется на удлиненном шасси Iveco Daily 70C16. Эта ходовая на украинском рынке довольно распространена и имеет у перевозчиков всех форм собственности заслуженное признание.

Автомобиль относится к среднетоннажной размерной группе коммерческой техники. Правда, под статус легких коммерческих машин LCV, как это присуще многим моделям Daily, он не подпадает, поскольку в версии с цифровым индексом 70C16 речь идет о 7-тонном весе.

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Эта версия считается одной из самых мощных в семействе Daily, и соответствует экологическому стандарту Евро 6. Дизельный двигатель этой модели выдает на-гора 160 л.с. Он работает в союзе с механической 6-ступенчатой коробкой передач.

Все отправленные в регионы машины имеют каркасный кузов из сэндвич-панелей. Внутренние салоны оборудованы автономным водоснабжением, кондиционированием, обогревом, электроснабжением, (генератором), мини-холодильник для транспортировки и хранения медицинских изделий и вакцин.

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Из современных инноваций важно отметить наличие постоянной интернет-связи, что обеспечивает медикам доступ к медицинским документам пациентов через электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

Теперь благодаря такому транспорту врачи соответствующего профиля выезжают в отдаленные громады, где смогут без отрыва населения от места жительства предоставлять услуги по профилактике туберкулеза, вирусных гепатитов и инфекций, в т.ч. передающихся половым путем, а также тестирование ВИЧ-инфекции.

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Кроме того, снаряжение такого спецтранспорта позволяет проводить обычные медицинские осмотры, быстрые лабораторные исследования и вакцинацию.

Фото: Минздрав Украины