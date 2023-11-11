Второй по отсчету хирургический стабилизационный пункт на колесах стал более мобильным и универсальным. Внутри нет душевой комнаты и туалета, как это было в предыдущей пробной версии, но есть уже два операционных стола вместо одного.

Первый отечественный стабилизационный пункт хирургии был сделан из 40-футового контейнера. У него была символическая секция приема раненых, операционный блок и бытовой отсек. О генераторе, резервуарах для воды, шкафах для инструментария и медицинском оборудовании можно и не говорить – обязательная комплектация.

Однако то была только пробная версия, поскольку базировалась на раме трехосного полуприцепа. Его тягачом привозили куда-то между фронтом и тылом, куда не доставали минометы врага, и отцепляли. Автомобиль ехал на выполнение других транспортных заданий, а бригада медиков сразу же принимала раненых.

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Нареканий не было и нет до сих пор: стабилизационный пункт хирургии исправно выполняет поставленную задачу. Это первичная хирургическая обработка ран, начинающаяся с остановки кровотечений, снятие жгутов и турникетов и стабилизация раненых для дальнейшей транспортировки в тыловые госпитали/больницы для окончательной хирургической обработки и лечения в стационарных условиях.

Трехосный полуприцеп с хирургическим модулем в транспортном режиме готов к перегону на новое место дислокации. Фото: Keep Life

Без упреков, но можно и лучше

Стабилизационный мобильный пункт на раме полуприцепа укомплектован аналогично стабилизационному стационару где-то в здании. Отличие лишь в том, что он выдвигается как можно ближе к передовой. При большинстве тяжелых ранений отсчет идет на минуты и наличие такого пункта где-то близко к линии фронта позволяет оказать первичную помощь и спасать наших ребят.

Стабпункт на колесах, который Keep Life передал через "Благотворительный фонд им. Бориса Возницкого" медикам Запорожской области, имеет все бытовые условия для работы, не говоря уже о специализированных хирургических. Он для холодного времени года теплый, поскольку стенки здесь с утеплителем что-то вроде сэндвича. Есть мощный автономный обогреватель, а для летнего зноя – кондиционер.

Операционный блок в контейнерном модуле в полной комплектации, но места маловато. Фото: Keep Life

Освещение здесь иногда даже лучше стационара – мощный генератор питает все хирургическое оборудование, освещение и средства связи. При необходимости парамедики могут проконсультироваться со специалистами госпиталей.

Передавая оборудованный полуприцеп медикам, разработчики попросили одно: через некоторое время по итогам эксплуатации выскажите свои замечания по наполнению, эргономике и мобильности хирургического стабилизационного пункта. Медики собрали свои предложения по разработке следующих моделей и передали разработчикам.

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При этом ни одного упрека не прозвучало. И это понятно, поскольку первая изготовленная модель разрабатывалась с консультациями хирургов. В реальных условиях эксплуатации пункт хорошо себя зарекомендовал и даже считался одним из лучших среди существующих на тот момент украинских аналогов. Но можно сделать еще лучше.

Добавьте пункту мобильности

Это первое, что прозвучало в предложении медиков. Стабилизационный хирургический пункт на раме полуприцепа имеет хорошие характеристики, удобен в работе, но он все-таки не так мобилен, как хотелось бы. И при этом еще и достаточно массивный по габаритам.

По мнению медиков, мобильный пункт стабилизации должен быть на автомобильном шасси. Это придаст маневренности, оперативности. Свои предложения высказали всего по нескольким пунктам.

Предложения по улучшению пункта хирургической стабилизации:

улучшенная мобильность;

небольшие внешние габариты;

увеличение внутренней рабочей площади;

полная автономность;

надежное энергообеспечение/энергосбережение.

Вот так смотрится новый хирургический стабилизационный пункт в момент развертывания. Фото: Keep Life

Разработчики Keep Life прислушались к предложениям. После дополнительных консультаций с медиками приступили к созданию более эргономичного пункта для стабилизации больных и раненых, в том числе выполнения хирургических операций повышенной сложности непосредственно вблизи мест поражения или наступления клинического случая.

Делали с таким расчетом, чтобы по необходимости эта документация легла в основу не только мобильного хирургического профиля, но и для передвижной стоматологии, гинекологии. Конечно, привязку сделали к автомобильному шасси. Благодаря донатам получили десятитонный DAF LF.

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Для расширения полезной площади остановились на кузове-трансформере. Это один из самых результативных методов, позволяющий развернуть кузов из транспортного режима в рабочий путем расширения боковых стенок. Вернее, части боковин.

Сварка каркаса левой выдвижной боковины медицинского модуля уже подсоединенной к основной части кузовной конструкции. Фото: Keep Life

В транспортном положении габариты немного сместились от классических размеров фургона, но за пределы нормативов ПДД не вышли – 7,2х2,5х2,4 метра. Разработанная система извлечения бортовых боковин позволяет легко трансформировать кузов и получить более просторное помещение.

Внутренняя полезная рабочая площадь возрастает на 8 кв. метров. С развертыванием легко справится водитель без посторонней помощи. Для этого ему достаточно 10-20 минут. За это время он расширяет боковины и фиксирует их аутригерами по две опоры с каждой стороны. Таким образом, погрузка изнутри на пол с выдвинутой части кузова не влияет на прогибание, автомобиль не расшатывается, что важно во время хирургических операций, устойчиво противостоит даже недалекой взрывной волне.

В модуле автомобиля все как в стационаре

Разработчики добились главного требования – пункт хирургической стабилизации по максимуму стал мобильным. Он может при необходимости передвигаться по полевой дороге даже в развернутом состоянии боковин, нужно только приподнять аутригеры фиксации. При вражеских обстрелах можно таким образом покинуть опасную зону вместе с медперсоналом и ранеными внутри. При этом генераторная установка мощностью 16 кВт будет работать и подавать ток в модуль на все оборудование и освещение.

Операционный блок к работе готовится в считанные минуты под выверенную эргономику каждой бригады хирургов. С этим легко справляются операционные сестры и врачи. Фото: Keep Life

В модуле во время презентации мобильного хирургического пункта стабилизации медикам пять человек и совсем не тесно, две хирургические бригады поместятся и мешать друг другу не будут. Фото: Keep Life

Здесь при необходимости можно выполнять даже сложные операции. Мобильный модуль имеет весь необходимый набор: аппарат искусственной вентиляции, кислородный концентратор, мультипараметрический монитор, электрохирургический аппарат, дефибриллятор, стерилизатор, УЗИ. Операционный блок уже получил не один стол, как в первом модуле на раме полуприцепа, а два полноценных операционных стола для работы двух бригад медиков – хирургов, анестезиологов, медицинских сестер.

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Как подчеркнул полевой хирург "Шаман", имеющий опыт использования первой "контейнерной" версии мобильного хирургического пункта стабилизации раненых, это только начальная комплектация и уже в дальнейшем узкие специалисты будут подтягивать инструментарий, оборудование под конкретные нужды.

Модуль имеет только одну входную дверь и два небольших окошка, но благодаря продуманной системе вентиляции здесь всегда хороший доступ свежего воздуха. Фото: Keep Life

Как свидетельствует опыт предыдущей мобильной версии, новый передвижной пункт хирургической стабилизации Keep Life на два операционных поста имеет пропускную способность уже не 30, а 60 раненых/травмированных в течение суток.

Однако, отмечает руководитель проекта Keep Life Сергей Нечитайленко, ориентироваться здесь на стабильную величину не стоит, поскольку все зависит от сложности операции – может быть меньше или даже больше.

Если в теплое время года готовность медицинского блока происходит практически "с колес" - остановились, развернули, расставили за считанные минуты, то при критических температурах зимой или в осенью холода или весной нужно минут 15-20 для прогрева помещения.

Мобильный пункт стабилизации раненых в камуфляжный цвет не красили – сделали в белой колористике, обозначив машину сверху, впереди, по бортам и позади медицинским символом. Открывать огонь по такому транспорту считается преступлением. Фото: Keep Life

Здесь полная автономность. Работа в полевых условиях благодаря генератору и мощным аккумуляторам снимает проблему энергоснабжения. Вместимости топливного бака на 360 л хватит на двое суток непрерывной работы и даже больше. Что касается запасов воды, то ее здесь тоже достаточно, но время от времени нужно подвозить - бак рассчитан на 650 литров.

Таким образом, разработчики Keep Life не только выполнили прописанное совместно с медиками техзадание по мобильности, автономности и надежному энергообеспечению автомобиля, но и перевыполнили его.

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По словам парамедиков, потребность в таких мобильных пунктах хирургической стабилизации раненых не просто велика, а очень велика. Их значение такое же, как и боеприпасы, пикапы или продукты питание. Такие пункты на автомобильном шасси нужны на всех участках фронта, как промежуточные между передовой и медицинскими стационарами в тылу.

Организаторы проекта Keep Life уже готовы приступить к серийному производству таких модулей на автомобильном шасси для спасения наших раненых, искалеченных защитников, но все упирается в деньги, которых у благотворительной организации практически нет.