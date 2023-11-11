Другий за відліком хірургічний стабілізаційний пункт на колесах став більш мобільним та універсальним. Всередині немає душової кімнати й туалету, як це було в попередній пробній версії, але є вже два операційні столи замість одного.

Перший вітчизняний стабілізаційний пункт хірургії зробили з 40-футового контейнера. Він мав символічну секцію приймання поранених, операційний блок та побутовий відсік. Про генератор, резервуари для води, шафи для інструментарію та медичне обладнання можна й не говорити – обов’язкова комплектація.

Однак це була лише пробна, оскільки базувалася на рамі тривісного напівпричепа. Його тягачем привозили на місце десь між фронтом і тилом, куди не діставали міномети ворога, й відчіплювали. Автомобіль їхав на виконання інших транспортних завдань, а бригада медиків відразу ж розпочинала приймати поранених.

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Нарікань не було і немає досі: стабілізаційний пункт хірургії справно виконує поставлене завдання. Це первинна хірургічна обробка ран, що починається із зупинки кровотеч, зняття джгутів і турнікетів та стабілізація поранених для подальшого транспортування в тилові шпиталі/лікарні для остаточного хірургічного опрацювання й лікування в стаціонарних умовах.

Тривісний напівпричіп з хірургічним модулем в транспортному режимі готовий до перегону на нове місце дислокації. Фото: Keep Life

Без докорів, але можна й краще

Стабілізаційний мобільний пункт на рамі напівпричепа укомплектований аналогічно стабілізаційному стаціонару десь в будівлі. Відмінність лише в тому, що він висувається якомога ближче до передової. У більшості важких поранень відлік йде на хвилини й наявність такого пункту десь близенько до лінії фронту дозволяє надати первинну допомогу й рятувати наших хлопців та дівчат.

Стабпункт на колесах, який Keep Life передав через "Благодійний фонд ім. Бориса Возницького" медикам Запорізької області, має усі побутові умови для роботи, не кажучи вже про спеціалізовані хірургічні. Він для холодної пори року теплий, оскільки стінки тут з утеплювачем щось на кшталт сендвіча. Є потужний автономний обігрівач, а для літної спеки – кондиціонер.

Операційний блок в контейнерному модулі. Все в комплектації, але простору не вистачає. Фото: Keep Life

Освітлення тут подекуди навіть краще від стаціонара – потужний генератор живить усе хірургічне обладнання, освітлення і засоби зв’язку. При потребі парамедики можуть проконсультуватися зі спеціалістами шпиталів.

Передаючи обладнаний напівпричіп медикам, розробники попросили одне: висловіть через деякий час за підсумками експлуатації свої зауваження щодо наповнення, ергономіки та мобільності такого хірургічно-стабілізаційного пункту. Медики зібрали свої пропозиції для розробки наступних моделей й передали розробникам.

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При цьому жодного докору не прозвучало. І це зрозуміло, оскільки перша виготовлена модель розроблялася також з консультаціями хірургів. В реальних умовах експлуатації пункт добре себе зарекомендував і навіть вважався "одним з кращих серед існуючих на той момент українських аналогів". Але можна зробити ще краще.

Додайте пункту мобільності

Це перше, що прозвучало у пропозиції медиків. Стабілізаційний хірургічний пункт на рамі напівпричіпа має гарні характеристики, зручний в роботі, але він все-таки не такий мобільний, як хотілося б. І при цьому ще й досить масивний за габаритами.

На думку медиків, мобільний пункт стабілізації повинен бути на автомобільному шасі. Це додасть маневреності, оперативності. Свої пропозиції висловили всього в кількох пунктах.

Пропозицій щодо поліпшення пункту хірургічної стабілізації:

покращена мобільність;

невеликі зовнішні габарити;

збільшена внутрішня робоча площа;

повна автономність;

надійне енергозабезпечення/енергоощадження.

Ось так виглядає новий хірургічний стабілізаційний пункт в момент розгортання. Фото: Keep Life

Розробники Keep Life прислухалися до пропозицій. Після додаткових консультацій з медиками взялися за створення більш продуктивного пункту для стабілізації хворих та поранених, в тому числі виконання хірургічних операцій підвищеної складності безпосередньо поблизу місць ураження або настання клінічного випадку.

Робили з таким розрахунком, щоб при потребі ця документація лягла в основу не тільки мобільного хірургічного профілю, але й для пересувної стоматології, гінекології. Звісно, прив’язку зробили до автомобільного шасі. Завдяки донатам отримали десятитонний DAF LF.

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Для розширення корисної площі зупинилися на кузові-трансформері. Це один з найдієвіших методів, що дозволяє розгорнути кузов з транспортного режиму в робочий шляхом розширення бокових стінок. Вірніше, частини боковин.

Зварювання каркаса лівої висувної боковини медичного модуля уже приєднаного до основної частини кузовної конструкції. Фото: Keep Life

В транспортному положенні габарити трохи змістилися від класичних розмірів фургона, але за межі нормативів ПДР не вийшли - 7,2х2,5х2,4 метра. Розроблена система витягу бортових боковин дозволяє легко трансформувати кузов і отримати просторіше приміщення.

Внутрішня корисна робоча площа зростає на 8 кв. метрів. З розгортанням легко впорається водій без сторонньої допомоги. Для цього йому достатньо 5 хвилин. За цей час він розширює боковини й фіксує їх аутригерами – по дві опори з кожної сторони. Таким чином, навантаження зсередини на підлогу з висунутої частини кузова не впливає на прогинання, автомобіль не розхитується, що важливо під час хірургічних операцій, стійко протистоїть навіть недалекій вибуховій хвилі.

В модулі автомобіля все як у стаціонарі

Розробники досягли головної вимоги – пункт хірургічної стабілізації по максимуму став мобільним. Він може при потребі пересуватися по польовій дорозі навіть у розгорнутому стані боковин, потрібно лише підняти аутригери фіксації. При ворожому обстрілі можна таким чином покинути небезпечну зону разом з медперсоналом і пораненими всередині. При цьому генераторна установка потужністю 16 кВт буде працювати і подавати струм в модуль на все обладнання та освітлення.

Операційний блок до роботи готується за лічені хвилини під вивірену ергономіку кожної бригади хірургів. З цим легко вправляються операційні сестри та лікарі. Фото: Keep Life

В модулі під час презентації мобільного хірургічного пункту стабілізації медикам п'ятеро людей і зовсім не тісно, дві хірургічні бригади помістяться й заважати одна одній не будуть. Фото: Keep Life

Тут при потребі можна виконувати навіть складні операції. Мобільний модуль має весь необхідний набір: апарат штучної вентиляції, кисневий концентратор, мультипараметричний монітор, електрохірургічний апарат, дефібрилятор, стерилізатор, УЗД та ін. операційний блок вже має не один стіл, як у першому модулі на рамі напівпричепа, а два повноцінні операційні столи для роботи двох бригад медиків - хірургів, анестезіологів, медичних сестер.

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Як підкреслив польовий хірург "Шаман", котрий має досвід використання першої "контейнерної" версії мобільного хірургічного пункту стабілізації поранених, це тільки початкова комплектація і вже надалі вузькі спеціалісти будуть підтягувати інструментарій, устаткування під конкретні потреби.

Модуль має лише одні вхідні двері та два невеличкі віконця, але завдяки продуманій системі вентиляції тут завжди гарний доступ свіжого повітря. Фото: Keep Life

Як свідчить досвід попередньої мобільної версії, новий пересувний пункт хірургічної стабілізації Keep Life на два операційні пости має пропускну здатність вже не 30, а 60 поранених/травмованих осіб протягом доби.

Однак, наголошує керівник проєкту Keep Life Сергій Нечітайленко, орієнтуватися тут на сталу величину не варто, оскільки все залежить від складності операції – може бути менше чи навіть більше.

Якщо в теплу пору року готовність медичного блоку відбувається практично "з коліс" – зупинилися, розгорнули, розставили за лічені хвилини, то при критичних температурах взимку чи в холоднечу осінню або весною потрібно хвилин 15-20 для прогрівання приміщення.

Мобільний пункт стабілізації поранених в камуфляжний колір не фарбували – зробили в білій колористиці, позначивши машину зверху, попереду, по бортах та позаду медичним символом. Відкривати вогонь по такому транспорту вважається злочином. Фото: Keep Life

Тут повна автономність. Робота в польових умовах завдяки генератору та потужним акумуляторам знімає проблему енергопостачання. Місткості паливного бака на 360 л вистачить на дві доби безперервної роботи й навіть більше. Щодо запасів води, то її тут також вдосталь – бак розрахований на 650 літрів.

Таким чином, розробники Keep Life не тільки виконали прописане спільне з медиками техзавдання щодо мобільності, автономності та надійного енергозабезпечення автомобіля, але перевиконали його.

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За словами парамедиків, потреба в таких мобільних пунктах хірургічної стабілізації поранених не просто велика, а дуже велика. Їх значення таке ж, як і боєприпаси, пікапи чи харчові продукти. Такі пункти на автомобільному шасі потрібні на всіх ділянка фронту, як проміжні між передовою і медичними стаціонарами в тилу.

У Keep Life вже готові розпочати серійне виробництво таких модулів на автомобільному шасі для порятунку наших поранених, покалічених захисників, але все впирається в гроші, яких у благочинної організації практично немає…