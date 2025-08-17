Який автомобіль прослужить довше: бензиновий, дизельний чи електричний?

Тут не варто порівнювати електромобілі зі смартфоном, що швидко розряджається й потребує заміни батареї, чи самого апарату, що швидко старіє. Бо ж насправді електромобілі "живуть" довше за дизельні, але менше від бензинових.

До такого висновку прийшов Роберт Елліотт з Бірмінгемського університету, дослідивши життєвий цикл автомобілів з різними типами силових агрегатів. Як пише New Scientist, він разом з колегами проаналізував базу даних транспортних засобів, зокрема технічних оглядів у Великій Британії.

Аналізом охопили записи в системі MOT, що показує стан, вік та пробіг транспортних засобів на дорогах між 2005 і 2022 роками. Перевірено показники майже 29,8 мільйона транспортних засобів.

Наскільки електромобілі довгожителі?

Аналіз показав, що середній термін служби електромобіля становить 18,4 року. Це довше, ніж в автомобіля з дизельним двигуном, що має середній термін служби 16,8 року.

Однак автомобілі з бензиновим двигуном в середньому ходять британськими дорогами 18,7 року, тобто на три місяці довше електричних.

Однак тут вчені звернули увагу на пробіг. Протягом одного календарного періоду електромобіль проїжджає в середньому 200 000 км, а бензиновий за цей час долає лише 187 000 км.

Не варто списувати з рахунку дизельну версію. Попри те, що у них коротший життєвий термін служби, вони проїжджають за цей час колосальні 257 000 км.

Таким чином бензинові автомобілі виводяться з експлуатації пізніше від електромобілів і, маючи найдовший життєвий цикл, проїжджають менше відносно акумуляторних та дизельних машин з більшим пробігом.

Електромобілі швидше зігниють, ніж зламаються

Вчені погодилися, що електромобілі – це не просто сезонні одноразові речі. Вони вже можуть служити не менш довго, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. І це ще не все.

Команда з Бірмінгемського університету стверджує, що акумуляторні машини менше ламаються. У них ризик серйозного ламання удвічі менший, ніж у бензинових автомобілів, і в шість разів нижчий, ніж у дизельних.

При цьому на питання, а чи ідеальні електромобілі, вчені однозначно відповіли - "вони не ідеальні". Таким чином ні автор дослідження, ні його колеги жодним словом не обмовилися, що водії повинні масово переходити на електромобілі.

Електромобіль все ще не ідеальний

За висновками дослідників, електромобілі – "це все ще дуже неефективне та обмежене рішення". Транспортні засоби на акумуляторних батареях також генерують певні викиди, а також пов'язані з підвищеним ризиком аварій, оскільки вони також учасники дорожнього руху.

Саме тому в містах краще користуватися громадським транспортом або, наприклад, велосипедом. В далеких поїздках електромобілі має головний недолік – необхідність підзарядки акумуляторів. Батарея живлення вимагає інфраструктури, а зарядка живлення – потребує часу.

...і плюс чотири центи економії у США

"Ранні електромобілі були не такими вже й хорошими, і не такими надійним, але головне, на мою думку, полягає в тому, що технології дуже швидко вдосконалюються. Ми не борці за охорону навколишнього середовища. Ми просто хочемо надати факти. Електромобілі та акумулятори просто живуть довше, а технології вдосконалюються, і вони б знову покращилися з часів цього дослідження", – каже Роберт Елліотт.

Британська система бази даних MOT не містить інформації про те, скільки технічного обслуговування та ремонту потребують транспортні засоби, але автори наводять приклад дослідження, проведеного в США.

Там витрати на технічне обслуговування електромобілів становлять близько 0,06 долара за милю, тоді як для двигунів внутрішнього згоряння цей показник становить 0,10 долара за милю. Крапка. Коментарі зайві.

Фото: Freepik