Сколько дизельного топлива не доливают в баки наших автомобилей: исследование

Какой недолив дизтоплива на украинских АЗС
В последние недели в Украине ощущается локальный дефицит дизельного топлива. На некоторых АЗС в регионах солярку уже непросто найти. Причина - сложности с поставками в Европе, откуда Украина получает значительную часть дизеля, а также остановка отдельных перевалочных хабов. Нефтетрейдеры прогнозируют рост цен на 1–2 грн/л в ближайшее время.
В таких условиях возрастает риск недолива - соблазн "удержать" цену за счет клиента появляется каждый раз, когда рынок заходит в турбулентность. Чтобы понять, что происходит на самом деле, эксперты Института потребительских экспертиз проверили крупные и региональные сети АЗС на точность отпуска дизтоплива.
Как проходила проверка и кого включили
Образцы по 2 литра дизтоплива покупали в разных сетях и передавали в аккредитованную лабораторию. Там измеряли фактический объем, переводили к температуре отбора и сверяли с показателями чеков.
В выборку вошли премиальные сети - WOG, ОККО, KLO, AMIC, PARALLEL. Основной акцент сделали на АЗС "второго эшелона" - AVANTAGE 7, CHIPO, BVS, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST, ФАКТОР, MANGO - а также локальные сети из отдельных городов: SLON, EURO 5, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, AERO 8, АЛЬЯНС.
Все проверенные АЗС продемонстрировали недолив, но важна разница - в рамках законодательства или вне его.
Откуда берется недолив и как работают "схемы"
Эксперты отмечают: технически недолив реализовать несложно. Самые распространенные два варианта:
- калибровка колонки на допустимый предел - закон позволяет погрешность до 0,5%, и нечестный оператор может использовать ее полностью;
- установка микроустройства ("жучка"), которое изменяет показатели на колонке и в кассовом модуле. Такие устройства могут включаться дистанционно и не оставляют очевидных следов.
В крупных сетях с такими практиками борются техническими и IT-решениями. Но на индивидуальных АЗС, где менеджмент имеет большую автономию, такие манипуляции случаются чаще.
Результаты: три "уровня" точности налива
Для удобства эксперты разделили итоги на три уровня.
Результаты исследования точности налива, ноябрь 2025 г., ИСЭ:
|
АЗС
|
Фактический отпуск, литров
|
% недолива/
перелива
|
Стоимость 1 литра топлива, грн
|
Стоимость недолива/ перелива
перелива, грн./литр
|
WOG
|
1,999
|
-0,05
|
61,99
|
+0,03
|
ОККО
|
1,997
|
-0,15
|
61,99
|
+0,09
|
ПАРАЛЛЕЛЬ
|
1,998
|
-0,1
|
54,49
|
+0,05
|
КЛО
|
1,998
|
-0,1
|
61,79
|
+0,06
|
АВАНТАЖ 7
|
1,997
|
-0,15
|
54,95
|
+0,08
|
SLON (Одесса)
|
1,997
|
-0,15
|
52,70
|
+0,08
|
CHIPO (Львов)
|
1,996
|
-0,2
|
56,35
|
+0,11
|
АМИК
|
1,995
|
-0,25
|
58,49
|
+0,15
|
BVS (Полтава)
|
1,994
|
-0,3
|
58,99
|
+0,18
|
ЕВРО 5 (Киев)
|
1,993
|
-0,35
|
51,49
|
+0,18
|
МАРШАЛЛ (Черкассы)
|
1,996
|
-0,2
|
54,49
|
+0,11
|
ФАКТОР (Житомир)
|
1,994
|
-0,3
|
53,50
|
+0,16
|
ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ
|
1,990
|
-0,5
|
53,99
|
+0,27
|
VST (Одесса)
|
1,990
|
-0,5
|
55,90
|
+0,28
|
БРСМ-НАФТА
|
1,989
|
-0,55
|
53,50
|
+0,29
|
MANGO
|
1,973
|
-1,35
|
55,99
|
+0,76
|
AERO 8 (Киев)
|
1,974
|
-1,3
|
53,99
|
+0,70
|
АЛЬЯНС (Киев)
|
1,976
|
-1,2
|
54,00
|
+0,65
"Зеленый уровень": минимальный недолив - лишь следы от работы пистолета
Сюда попали сети, где отклонение составляло не более 0,15%. Это практически незаметные потери, когда несколько капель остаются в пистолете.
Самый низкий недолив в WOG - всего 0,05% (примерно 3 коп. на литре). PARALLEL и KLO показали близкие результаты - около 0,1%. В этом же диапазоне - ОККО, AVANTAGE 7 и одесский SLON с отклонением до 8 коп./л.
Такие значения встречаются даже в ЕС и связаны с логистическими затратами и температурными колебаниями.
"Синий уровень": в рамках закона
AMIC, CHIPO и MARSHALL продемонстрировали недолив около 0,2% - это 11–15 коп./л. VST и ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ - в пределах разрешенных 0,5%, что эквивалентно 27–28 коп./л.
Формально это не является нарушением, но потребитель уже чувствует разницу, особенно при большом объеме заправки.
"Красная зона": нарушители
Нарушителей - четверо: БРСМ-НАФТА, MANGO, AERO 8 и АЛЬЯНС. При этом БРСМ-НАФТА превысила норму несущественно, на 29 коп./л. У заправок MANGO ситуация серьезнее - недолив 1,35%, или около 76 коп./л. АЗС AERO 8 и АЛЬЯНС недолили на 70 и 65 коп./л соответственно.
Для грузовиков, которые заливают 500–600 литров за раз, это уже существенные суммы.
Выводы экспертов: массового обмана нет, но риски растут
По словам директора Института Юрия Чернобривца, нынешние результаты показывают: недоливы есть везде, но в основном в пределах технической погрешности или экономии на логистике. Массового злого умысла нет.
Но если дефицит дизтоплива усилится, некоторые АЗС могут перейти к более агрессивным схемам, чтобы удерживать конкурентные цены и компенсировать потери. Это главный риск в ближайшие недели.