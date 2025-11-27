Укр
Сколько дизельного топлива не доливают в баки наших автомобилей: исследование

В Украине начались перебои с дизелем, и на фоне этого Институт потребительских экспертиз провел масштабную проверку заправок. Результат без сюрпризов - недолив зафиксирован во всех сетях, но масштабы разные.
Недолив дизеля на заправках: кто больше всего не доливает и как работают схемы - Auto24

ФОТО: ИСЭ|

Какой недолив дизтоплива на украинских АЗС

В последние недели в Украине ощущается локальный дефицит дизельного топлива. На некоторых АЗС в регионах солярку уже непросто найти. Причина - сложности с поставками в Европе, откуда Украина получает значительную часть дизеля, а также остановка отдельных перевалочных хабов. Нефтетрейдеры прогнозируют рост цен на 1–2 грн/л в ближайшее время.

В таких условиях возрастает риск недолива - соблазн "удержать" цену за счет клиента появляется каждый раз, когда рынок заходит в турбулентность. Чтобы понять, что происходит на самом деле, эксперты Института потребительских экспертиз проверили крупные и региональные сети АЗС на точность отпуска дизтоплива.

Как проходила проверка и кого включили

Образцы по 2 литра дизтоплива покупали в разных сетях и передавали в аккредитованную лабораторию. Там измеряли фактический объем, переводили к температуре отбора и сверяли с показателями чеков.

В выборку вошли премиальные сети - WOG, ОККО, KLO, AMIC, PARALLEL. Основной акцент сделали на АЗС "второго эшелона" - AVANTAGE 7, CHIPO, BVS, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST, ФАКТОР, MANGO - а также локальные сети из отдельных городов: SLON, EURO 5, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, AERO 8, АЛЬЯНС.

Все проверенные АЗС продемонстрировали недолив, но важна разница - в рамках законодательства или вне его.

Откуда берется недолив и как работают "схемы"

Эксперты отмечают: технически недолив реализовать несложно. Самые распространенные два варианта:

  • калибровка колонки на допустимый предел - закон позволяет погрешность до 0,5%, и нечестный оператор может использовать ее полностью;
  • установка микроустройства ("жучка"), которое изменяет показатели на колонке и в кассовом модуле. Такие устройства могут включаться дистанционно и не оставляют очевидных следов.

В крупных сетях с такими практиками борются техническими и IT-решениями. Но на индивидуальных АЗС, где менеджмент имеет большую автономию, такие манипуляции случаются чаще.

Результаты: три "уровня" точности налива

Для удобства эксперты разделили итоги на три уровня.

Результаты исследования точности налива, ноябрь 2025 г., ИСЭ:

АЗС

Фактический отпуск, литров

% недолива/

перелива

Стоимость 1 литра топлива, грн

Стоимость недолива/ перелива

перелива, грн./литр

WOG

1,999

-0,05

61,99

+0,03

ОККО

1,997

-0,15

61,99

+0,09

ПАРАЛЛЕЛЬ

1,998

-0,1

54,49

+0,05

КЛО

1,998

-0,1

61,79

+0,06

АВАНТАЖ 7

1,997

-0,15

54,95

+0,08

SLON (Одесса)

1,997

-0,15

52,70

+0,08

CHIPO (Львов)

1,996

-0,2

56,35

+0,11

АМИК

1,995

-0,25

58,49

+0,15

BVS (Полтава)

1,994

-0,3

58,99

+0,18

ЕВРО 5 (Киев)

1,993

-0,35

51,49

+0,18

МАРШАЛЛ (Черкассы)

1,996

-0,2

54,49

+0,11

ФАКТОР (Житомир)

1,994

-0,3

53,50

+0,16

ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ

1,990

-0,5

53,99

+0,27

VST (Одесса)

1,990

-0,5

55,90

+0,28

БРСМ-НАФТА

1,989

-0,55

53,50

+0,29

MANGO

1,973

-1,35

55,99

+0,76

AERO 8 (Киев)

1,974

-1,3

53,99

+0,70

АЛЬЯНС (Киев)

1,976

-1,2

54,00

+0,65

"Зеленый уровень": минимальный недолив - лишь следы от работы пистолета

Сюда попали сети, где отклонение составляло не более 0,15%. Это практически незаметные потери, когда несколько капель остаются в пистолете.

Самый низкий недолив в WOG - всего 0,05% (примерно 3 коп. на литре). PARALLEL и KLO показали близкие результаты - около 0,1%. В этом же диапазоне - ОККО, AVANTAGE 7 и одесский SLON с отклонением до 8 коп./л.

Такие значения встречаются даже в ЕС и связаны с логистическими затратами и температурными колебаниями.

"Синий уровень": в рамках закона

AMIC, CHIPO и MARSHALL продемонстрировали недолив около 0,2% - это 11–15 коп./л. VST и ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ - в пределах разрешенных 0,5%, что эквивалентно 27–28 коп./л.

Формально это не является нарушением, но потребитель уже чувствует разницу, особенно при большом объеме заправки.

"Красная зона": нарушители

Нарушителей - четверо: БРСМ-НАФТА, MANGO, AERO 8 и АЛЬЯНС. При этом БРСМ-НАФТА превысила норму несущественно, на 29 коп./л. У заправок MANGO ситуация серьезнее - недолив 1,35%, или около 76 коп./л. АЗС AERO 8 и АЛЬЯНС недолили на 70 и 65 коп./л соответственно.

Для грузовиков, которые заливают 500–600 литров за раз, это уже существенные суммы.

Выводы экспертов: массового обмана нет, но риски растут

По словам директора Института Юрия Чернобривца, нынешние результаты показывают: недоливы есть везде, но в основном в пределах технической погрешности или экономии на логистике. Массового злого умысла нет.

Но если дефицит дизтоплива усилится, некоторые АЗС могут перейти к более агрессивным схемам, чтобы удерживать конкурентные цены и компенсировать потери. Это главный риск в ближайшие недели.

