Сколько дизельного топлива не доливают в баки наших автомобилей: исследование

В последние недели в Украине ощущается локальный дефицит дизельного топлива. На некоторых АЗС в регионах солярку уже непросто найти. Причина - сложности с поставками в Европе, откуда Украина получает значительную часть дизеля, а также остановка отдельных перевалочных хабов. Нефтетрейдеры прогнозируют рост цен на 1–2 грн/л в ближайшее время.

В таких условиях возрастает риск недолива - соблазн "удержать" цену за счет клиента появляется каждый раз, когда рынок заходит в турбулентность. Чтобы понять, что происходит на самом деле, эксперты Института потребительских экспертиз проверили крупные и региональные сети АЗС на точность отпуска дизтоплива.

Как проходила проверка и кого включили

Образцы по 2 литра дизтоплива покупали в разных сетях и передавали в аккредитованную лабораторию. Там измеряли фактический объем, переводили к температуре отбора и сверяли с показателями чеков.

В выборку вошли премиальные сети - WOG, ОККО, KLO, AMIC, PARALLEL. Основной акцент сделали на АЗС "второго эшелона" - AVANTAGE 7, CHIPO, BVS, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST, ФАКТОР, MANGO - а также локальные сети из отдельных городов: SLON, EURO 5, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, AERO 8, АЛЬЯНС.

Все проверенные АЗС продемонстрировали недолив, но важна разница - в рамках законодательства или вне его.

Откуда берется недолив и как работают "схемы"

Эксперты отмечают: технически недолив реализовать несложно. Самые распространенные два варианта:

калибровка колонки на допустимый предел - закон позволяет погрешность до 0,5%, и нечестный оператор может использовать ее полностью;

- закон позволяет погрешность до 0,5%, и нечестный оператор может использовать ее полностью; установка микроустройства ("жучка"), которое изменяет показатели на колонке и в кассовом модуле. Такие устройства могут включаться дистанционно и не оставляют очевидных следов.

В крупных сетях с такими практиками борются техническими и IT-решениями. Но на индивидуальных АЗС, где менеджмент имеет большую автономию, такие манипуляции случаются чаще.

Результаты: три "уровня" точности налива

Для удобства эксперты разделили итоги на три уровня.

Результаты исследования точности налива, ноябрь 2025 г., ИСЭ:

АЗС Фактический отпуск, литров % недолива/ перелива Стоимость 1 литра топлива, грн Стоимость недолива/ перелива перелива, грн./литр WOG 1,999 -0,05 61,99 +0,03 ОККО 1,997 -0,15 61,99 +0,09 ПАРАЛЛЕЛЬ 1,998 -0,1 54,49 +0,05 КЛО 1,998 -0,1 61,79 +0,06 АВАНТАЖ 7 1,997 -0,15 54,95 +0,08 SLON (Одесса) 1,997 -0,15 52,70 +0,08 CHIPO (Львов) 1,996 -0,2 56,35 +0,11 АМИК 1,995 -0,25 58,49 +0,15 BVS (Полтава) 1,994 -0,3 58,99 +0,18 ЕВРО 5 (Киев) 1,993 -0,35 51,49 +0,18 МАРШАЛЛ (Черкассы) 1,996 -0,2 54,49 +0,11 ФАКТОР (Житомир) 1,994 -0,3 53,50 +0,16 ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ 1,990 -0,5 53,99 +0,27 VST (Одесса) 1,990 -0,5 55,90 +0,28 БРСМ-НАФТА 1,989 -0,55 53,50 +0,29 MANGO 1,973 -1,35 55,99 +0,76 AERO 8 (Киев) 1,974 -1,3 53,99 +0,70 АЛЬЯНС (Киев) 1,976 -1,2 54,00 +0,65

"Зеленый уровень": минимальный недолив - лишь следы от работы пистолета

Сюда попали сети, где отклонение составляло не более 0,15%. Это практически незаметные потери, когда несколько капель остаются в пистолете.

Самый низкий недолив в WOG - всего 0,05% (примерно 3 коп. на литре). PARALLEL и KLO показали близкие результаты - около 0,1%. В этом же диапазоне - ОККО, AVANTAGE 7 и одесский SLON с отклонением до 8 коп./л.

Такие значения встречаются даже в ЕС и связаны с логистическими затратами и температурными колебаниями.

"Синий уровень": в рамках закона

AMIC, CHIPO и MARSHALL продемонстрировали недолив около 0,2% - это 11–15 коп./л. VST и ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ - в пределах разрешенных 0,5%, что эквивалентно 27–28 коп./л.

Формально это не является нарушением, но потребитель уже чувствует разницу, особенно при большом объеме заправки.

"Красная зона": нарушители

Нарушителей - четверо: БРСМ-НАФТА, MANGO, AERO 8 и АЛЬЯНС. При этом БРСМ-НАФТА превысила норму несущественно, на 29 коп./л. У заправок MANGO ситуация серьезнее - недолив 1,35%, или около 76 коп./л. АЗС AERO 8 и АЛЬЯНС недолили на 70 и 65 коп./л соответственно.

Для грузовиков, которые заливают 500–600 литров за раз, это уже существенные суммы.

Выводы экспертов: массового обмана нет, но риски растут

По словам директора Института Юрия Чернобривца, нынешние результаты показывают: недоливы есть везде, но в основном в пределах технической погрешности или экономии на логистике. Массового злого умысла нет.

Но если дефицит дизтоплива усилится, некоторые АЗС могут перейти к более агрессивным схемам, чтобы удерживать конкурентные цены и компенсировать потери. Это главный риск в ближайшие недели.