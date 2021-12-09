Купе Audi TT RS со следующего года удалят из линейки моделей в США, хотя обычные TT и TT S все еще будут доступны в течение 2022 года. Но поговаривают, что немецкий автопроизводитель собирается вообще снять эту модель с производства в конце производственного цикла, а вместо следующего поколения выпустить электрический кроссовер с таким названием.

Прощальная серия Audi TT RS Heritage Edition будет выпущена тиражом в 50 машин. Спортивные купе будут представлены в специальных цветах от оригинальной Audi Quattro, причем каждого оттенка будет лишь 10 машин.

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Модели Heritage Edition имеют несколько других обновлений в дополнение к специальным цветовым схемам. Купе получили особые колесные диски на 20 дюймов с пятиспицевым дизайном и двухцветным антрацитовым покрытием. Крышки зеркал имеют алюминиевые накладки. Пакет удаляет с кормы заднее антикрыло, но есть спортивный выхлоп с черными овальными патрубками. Внутри руль и селектор коробки передач покрыты алькантарой. На ковриках размещен логотип RS.

Аккуратным штрихом является логотип Heritage Edition на нижней части задних окон со стороны пассажира. Логотип включает порядок запуска пятицилиндрового двигателя "1-2-4-5-3" и эмблему Quattro.

Фото: Audi TT RS Heritage Edition 2022 года / Audi

Что касается двигателя, то под капотом спорткара остается тот же 2,5-литровый пятицилиндровый двигатель с турбонаддувом, мощностью 394 лошадиные силы и с крутящим моментом в 480 Ньютон-метров. Он работает в паре с 7-скоростным “автоматом” и системой полного привода Audi Quattro. От 0 до сотни спорткар ускоряется за 3,6 секунды.

Цены на эту специальную модель начинаются от 81 450 долларов США, в то время как обычная версия TT RS 2022 года стоит от 73 200 долларов. Продажи стартуют в начале 2022 года.