На украинских дорогах в 2021 году планируют установить 220 новых камер автоматической фотовидеофиксации. Впоследствии их количество хотят увеличить до 1500 единиц.

Сейчас в Украине функционируют 48 камер автофиксации. Большинство из них (45) установлены в Киеве и Киевской области, но с декабря заработали первые камеры и во Львовской области.

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Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, за 8 месяцев система автофиксации пополнила государственный бюджет Украины на 209 млн. гривен. Кроме того, количество нарушений ПДД в местах установки камер уменьшилась в 3 раза, а случаев превышения скорости – в 6 раз.

Кроме того, с 2021 года на украинских дорогах появятся и так называемые фантомные патрули, что замеряют скорость авто на трассах. Пока таких авто четыре и работают они в тестовом режиме.