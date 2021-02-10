За первые 8 месяцев работы с помощью 50 камер автоматической фиксации с водителей удалось собрать 209 миллионов гривен. Уровень оплаты составляет около 80%. В МВД решили увеличить количество камер до 1500 единиц.

О результатах работы камер автофиксации рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга.

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Поделился заместитель министра и планами на ближайшее будущее. "Первое, развитие системы стационарных камер, их планируют установить около 1500 на дорогах Украины. Второе – камеры которые будут установлены на движущихся машинах типа "фантом". Сейчас четыре машины оборудованы специальными радарами и они проходят тестирование. После чего за 2012-2023 годы после их проверки мы планируем закупить до 100 таких машин. И третье это использование полуавтоматических камер типа TruCAM, которые используют инспекторы патрульной полиции", – сказал Антон Геращенко.