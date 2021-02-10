За перші 8 місяців роботи за допомогою 50 камер автоматичної фіксації з водіїв вдалось зібрати 209 мільйони гривень. Рівень оплати складає близько 80%. В МВС вирішили збільшити кількість камер до 1500 одиниць.

Про результати роботи камер автофіксації розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час брифінгу.

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Поділився заступник міністра і планами на найближче майбутнє. “Перше, розвиток системи стаціонарних камер, їх планують встановити близько 1500 на дорогах України. Друге – камери що будуть встановлені на машинах що рухаються типу “фантом”. Зараз чотири машини обладнано спеціальними радарами і вони проходять тестування. Після чого за 2012-2023 роки після їх перевірки ми плануємо закупити до 100 таких машин. І трете це використання камер типу TruCAM полуавтоматичних які використовують інспектори патрульної поліції”, - сказав Антон Геращенко.