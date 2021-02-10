На українських дорогах у 2021 році планують встановити 220 нових камер автоматичної фотовідеофіксації. Згодом їхню кількість хочуть збільшити до 1500 одиниць.

Зараз в Україні функціонують 48 камер автофіксації. Більшість з них (45) встановлені в Києві та Київській області, але з грудня заробили перші камери і у Львівській області.

Читайте також: На українських дорогах планують встановити 1500 камер автофіксації

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, за 8 місяців система автофіксації поповнила державний бюджет України на 209 млн. гривень. Крім того, кількість порушень ПДР в місцях установки камер зменшилася в 3 рази, а випадків перевищення швидкості - в 6 разів.

Крім того, з 2021 року на українських дорогах з'являться і так звані фантомні патрулі, заміряють швидкість авто на трасах. Поки таких авто чотири і працюють вони в тестовому режимі.