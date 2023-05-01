Число ДТП с пострадавшими и погибшими в Украине возвращается к довоенным показателям. Это касается и аварий, в которых пострадали дети. В антирейтинге по количеству ДТП с жертвами первенство - у Днепропетровской области.

С начала 2023 года количество дорожных происшествий с пострадавшими достигло показателей до начала большого вторжения РФ в Украину. Так, за первые три месяца текущего года уже зафиксировано 4538 аварий. Это соотносительно с соответствующим периодом 2021 года, когда было зафиксировано 4457 аварий с жертвами, сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.

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В Днепропетровской области количество ДТП с погибшими и/или травмированными за первые 3 месяца 2023 года наибольшее — 418 случаев. Это 9% от общего количества аварий с пострадавшими. В антирейтинге также оказались Киев – 400 ДТП с жертвами и Львовская область – 373 аварии.

Также на Днепропетровщине больше всего летальных ДТП, и второе место в Украине по количеству травмированных.

За 3 месяца 2023 571 ребенок был травмирован в ДТП и 26 погиб. Эти показатели соответствуют статистике 2021 года.