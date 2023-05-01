Кількість ДТП з постраждалими та загиблими в Україні повертається до передвоєнних показників. Це стосується й аварій, у яких постраждали діти. В антирейтингу за кількістю ДТП з жертвами першість має Дніпропетровська область.

Від початку 2023 року кількість дорожніх пригод з постраждалими сягнула показників до великого вторгнення. Так, за перші три місяці поточного року вже зафіксовано 4 538 аварій. Це співвідносно з відповідним періодом 2021 року, коли було зафіксовано 4 457 аварій з жертвами, повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

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У Дніпропетровській області кількість ДТП з загиблими та/або травмованими за перші 3 місяці 2023 найбільше — 418 випадків. Це 9% від загальної кількості аварій з постраждалими. В антирейтингу також опинилися Київ — 400 ДТП с жертвами та Львівська область — 373 аварії.

Також на Дніпропетровщині найбільше летальних ДТП, та друге місце в Україні за кількістю травмованих.

За 3 місяці 2023 року 571 дитина була травмована в ДТП та 26 загинуло. Ці показники співвідносні зі статистикою 2021 року.