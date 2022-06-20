Это модернизированные бронемашины специально подготовленные для украинской армии.

Австралия отгрузила Украине первые четыре бронетранспортера из ранее обещанной партии в 14 единиц, сообщает австралийский телеканал 9NEWS.

Это часть военной помощи, которую Австралия решала предоставить Украине в рамках пакета в 285 миллионов долларов. Ранее страна уже передала Вооруженным силам Украины прицепные 155-мм гаубицы M777 и MRAP Bushmaster.

Кстати характеристики бронеавтомобилей Bushmaster

Австралийская версия БТР M113 – это модернизированная техника 2007 года, которая обозначается M113AS4.

Эта модификация имеет усиленную керамическими плитами бронезащиту, что позволяет обеспечить защиту от оружия калибром до 14,5 мм. Также днище машины защищает экипаж от взрывов мин и самодельных взрывных устройств.

Башня с пулеметом Browning M2HB-QCB

Бронетранспортер получил изменения и в вооружении. M113AS4 имеет башню с модернизированным 12,7 мм пулеметом Browning M2HB-QCB.

В движение M113AS4 приводит двигатель MTU 6V199TE мощностью 355 л.с. и новая трансмиссия. Корпус машины стал больше на 660 мм по сравнению с базовой версией. Поэтому в M113AS4 добавили еще одну пару опорных катков.

БТР перевозят украинскими грузовыми самолетами